Bere 64 pilulek denně a výjimku nemá. Ale Washington svou hvězdu emancipoval

Se žádostí, aby ze zdravotních důvodů mohla sezonu poznamenanou pandemií koronaviru vynechat, u ligových lékařů Delle Donneová neuspěla.

Podle trenéra a generálního manažera Mikea Thibaulta bude dostávat po celou sezonu plat.

„Mystics nikdy nedovolí, aby některá z našich hráček čelila zdravotnímu riziku nebo se dostala do tísně. Stejně jako dříve v případě lymské boreliózy a jejích zraněních se budeme rozhodovat ve shodě s Elenou,“ řekl Thibault s tím, že Delle Donneová zatím stále rehabilituje po lednové operaci zad.

Olympijská vítězka z Ria de Janeiro a mistryně světa z roku 2018 uvedla, že kvůli borelióze polyká 64 pilulek denně, aby mohla hrát.

„Vím, že tolik léků mému zdraví asi z dlouhodobého hlediska neprospívá, ale basketbal miluju. Našla jsem si způsob, jak to funguje a umožňuje mi to hrát. Budu muset o své léčbě mluvit otevřeněji, i když u lékařských záležitostí to tak nebývá. Lidé si zaslouží mou upřímnost a možnost vidět, čím procházím, abych mohla normálně žít,“ řekla třicetiletá americká basketbalistka.