To nejlepší z Floridy i pro WNBA. Školu hvězd čekají nezvyklé prázdniny

Vedení WNBA navrhuje zkrátit ročník z původních 36 duelů na 22 zápasů základní části. Všechny zápasy by se měly odehrát v zázemí luxusní školy ve městě Bradenton.

IMG Academy je prestižní soukromý internát, který kromě moderního kampusu nabízí i špičkové tréninkové centrum pro osm sportů.

Privátní akademie navíc po celý rok pořádá tréninkové kempy pro univerzitní i profesionální sportovce. Areál se pyšní moderní halou, rozlehlou posilovnou či wellness. Všech dvanáct týmů by podle návrhu bylo ubytováno v hotelu, který se nachází přímo na kampusu.

