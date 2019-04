Jako nejmilovanější Němec v Texasu. Dirk Nowitzki uzavřel kariéru

V posledním domácím utkání se Nowitzki blýskl sezonním maximem 30 body a přispěl k výhře 120:109 nad Phoenixem.

„Možná jste to čekali, tohle byl můj poslední domácí zápas,“ oznámil se slzami v očích Nowitzki.

„Je to hodně emotivní, byla to neuvěřitelná jízda,“ řekl německý veterán, jenž v roce 2011 slavil s Dallasem titul. O čtyři roky dříve byl jako první Evropan vyhlášen nejužitečnějším hráčem NBA.

Utkání hvězd si rodák z Würzburgu zahrál čtrnáctkrát a v historickém pořadí střelců NBA je šestý. Na této pozici se držel už od konce roku 2015, kdy předstihl Shaquillea O’Neala.

V této sezoně jej v říjnu odsunul LeBron James, který se už mezitím propracoval na čtvrté místo před Michaela Jordana. Nowitzki letos v březnu překonal bodový součet Wilta Chamberlaina.

Před rozlučkovým zápasem má Nowitzki na kontě 31 540 bodů.

Dirk Nowitzki odchází do sportovních dějin:

Poslední sezonu mu zkrátila operace kotníku, po níž přišel do poloviny prosince o 26 duelů. Do play off se s Dallasem neprobojoval.

S reprezentací vybojoval bronz na mistrovství světa v roce 2002 v USA, kde byl nejlepším střelcem i nejužitečnějším hráčem šampionátu. V dresu Německa slavil i evropské stříbro (2005) a v Pekingu si splnil sen o účasti na olympijském turnaji.

Poslední domácí zápas Dirka Nowitzkého:

Po konci kariéry si bude užívat hlavně rodiny. „S dětmi budu cestovat a dělat věci, které jsem po celou tu dobu u basketu dělat nemohl. Určitě nebudu spěchat s rozhodnutím, co dál. Užiju si nejdříve čas s rodinou,“ dodal otec tří dětí, které má se švédskou manželkou Jessicou.

Majitel dallaského klubu Mark Cuban mu už před časem přislíbil postavit ve městě sochu.

Role vzoru a průkopníka evropského basketbalu v NBA naplnil Dirk Nowitzki vrchovatě. Hlavními postavami Mavericks jsou nyní Slovinec Luka Dončič a Lotyš Kristaps Porzingis, v dallaském klubu působí i Maxi Kleber, který se rovněž narodil v německém Würzburgu.