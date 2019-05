Můžeme se přetrhnout, nestačí to. Hořké, řekl děčínský Landa

Děčín první tři finálové série dal na zimní stadion, napočtvrté už zůstal v Armex Sportcentru.

„Tady jsme doma. Cítíme se tu líp, máme tady svoje koše, svoji podlahu, diváci nás tlačili. Jak jsme se dostali na čtyři body, hala zase ožila,“ nadchlo Roberta Landu. „Už to bylo o 19 a zdálo se, že nás Nymburk zlomí. My se dokázali vrátit. Věřím, že i díky fanouškům. Tady je každá trojka za šest. Tady cítíte, jak to soupeře bolí, jak ho to pálí.“

Finále na zimním stadionu spustilo v Děčíně nefalšované basketbalové šílenství, premiéru v květnu 2015 hltalo 4 850 fanoušků. Šlo o nový rekord ligy. Maroldovku teď fanoušci vyprodali za pouhé tři minuty, vešlo se jich 1 200. A poraženým po zápase připravili další elektrizující děkovačku. „Prohrajeme, a oni takhle úžasně zareagují. Co naši fanoušci předvádějí, to je neskutečné,“ děkuje Kroutil.

Právě on a Landa jako jediní naskočili za Děčín coby hráči do všech čtyř finálových sérií. Není frustrující vědět, že zlato je pro ně jen fata morgána? Kolos Nymburk už dnes může zpečetit 16. titul v řadě. „Frustrace? Ne. My si to užíváme a hlavně prožíváme. Nymburk má auru neporazitelnosti. Jsou to reprezentanti a silní cizinci a vědí, kdy zapnout a přejet jakéhokoli soupeře,“ cítí Kroutil.

Zato Landu dominance Nymburka trochu štve. „My jsme top český tým, proti nám stojí evropský tým. I kdybychom se přetrhli nebo rozpůlili, nestačí to. Je to hořké finále pro nás; víme, že vítězství je daleko. Věříme si, jsme namotivovaní, ale po zápase naštvaní, že to zase nevyšlo,“ líčí Landa.

„Kamarád si myslí, že děláme sport, kde se celou sezonu strašně snažíme, a pak vyhraje Nymburk. Čtvrtfinále a semifinále, to byly velké série. Tady jsme připravení videem i fyzicky, kondičně neztrácíme, ale soupeř si ty body protlačí. A pořád nasekáme dost chyb na to, abychom mohli vyhrát. Ale všichni jedeme na max, děláme, co můžeme.“

Stříbro je malý titul a pro Kroutila bude ten letošní nejcennější. „Každé finále je něčím specifické, tohle bude top kvůli tomu, že jsme to měli 0-11 a na poslední chvíli jsme to otočili,“ zmínil černočernou sérii. „Letošní finále ještě nezahazuju. Statistiky hovoří proti nám, ale my se to pokusíme zvrátit!“