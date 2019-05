Znovu předem odepsaní. Nesmíme se bát nikoho, zní z Děčína

„Čelit se dá každému, nesmíme se bát nikoho. Ve sportu je možné všechno. Každý jde do finále s cílem vyhrát,“ nevzdává se dopředu děčínský rozehrávač Ondřej Šiška, byť Válečníci stojí proti týmu, který letos v NBL neprohrál ani jeden zápas a útočí na šestnáctý titul v řadě.

Ač je Nymburk megafavorit, Děčín nepodceňuje. „Účast Děčína ve finále je mírné překvapení. Měli nepovedené období, ale nakonec se vyšvihli. Před dvěma měsíci by to nikdo neřekl, ale kdo je viděl hrát v play off, tak zase tak překvapený není,“ chválil soupeře na klubovém webu nymburský kapitán Pavel Pumprla.

Ocenil i fandy Armexu. „Je nepopiratelné, že fanoušci Děčína jsou, co se týká zbláznění do basketu, u nás špička. To bude plus finále.“ Úkolem Nymburka prý bude zastavit děčínské eso Autreyho. „V play off Děčín hodně drží. Největší klíč ale bude popasovat se s jejich intenzitou hry a stylem. Musíme mít zápas od začátku pod kontrolou a nenechat je, aby si ještě více zvedli sebevědomí.“

Nedělní druhá partie v Děčíně vypukne v 17.15, lístky se vyprodaly za pouhé tři minuty.