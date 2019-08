Vzhůru na historickou misi. Přibalil jsem boty navíc, říká Satoranský

Na sobě slušivé obleky, v zavazadlech přibalené speciální brýle na usnadňování aklimatizace. Vzhůru do Asie!

„Vzal jsem si dvoje boty. Tréninků a zápasů tam bude víc,“ líčil Satoranský. V Jižní Koreji se Češi od soboty utkají s Angolou, domácími a Litvou, pak je po přesunu do Šanghaje čekají superšlágr s USA (1. září) a duely s Japonskem (3. září) a Tureckem (5. září). Podle umístnění se přesunou buď do Šen-čenu, nebo do Tung-kuanu.

Pořádná výprava, jen co je pravda.

„Chceme zůstat ve hře i po základní skupině, abychom mohli bojovat o co nejlepší výsledky,“ burcuje Satoranský. „Připravovali jsme se na to, že cestování je dlouhé a že si musíme vzít víc věcí; na dvacet dní je těžké balit. Je dobře, že předtím hrajeme přípravný turnaj v Asii, abychom se aklimatizovali.“

Kapitán Pavel Pumprla zase žertoval: „Na takovou dobu vám fakt nestačí troje trenýrky. To aby si vzal člověk všechny, které má doma.“

Nejen oni dva vyhlíželi místo u nouzových východů, jinak jsou pro dvoumetrové chasníky zaoceánské lety hodně velké utrpení. Do Soulu je čekalo zhruba deset hodin na palubě. Český lídr měl jasný plán: „Pomůže spánek, pak koukneme na nějaké filmy. Tělo si řekne samo.“

Většina basketbalistů zná spíše přesuny směrem za Atlantik – a při cestách na východ obvykle organismus trpívá víc. „Když létáme v NBA, je tam časový rozdíl maximálně tři hodiny, to tělo tak necítí,“ srovnává Satoranský. „Tohle bude i pro mě premiéra. Uvidíme jak se budeme cítit na tréninku, ale budeme tam tři dny před zápasem, to by mohlo stačit. Je na každém z nás, aby pro to udělal co nejvíc.“

Jediný zástupce země v nejlepší soutěži světa (od 1. července v barvách Chicago Bulls) bude pro tým klíčovým mužem. A i jeho pomalu začíná pohlcovat vidina prvního startu na světovém šampionátu od poslední československé účasti z roku 1982.

„Už se tomu blížíme, každý to na sobě trochu cítí. Myslím, že se zlepšujeme každým zápasem a je to potřeba, abychom doladili formu. Až budeme přímo v Číně, přijde ta pravá předturnajová horečka,“ soudí hvězdný rozehrávač.