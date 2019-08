V obraně máme stále problémy, všímá si trenér basketbalistů Ginzburg

Pořád máme co zlepšovat, ví Šiřina Čeští basketbalisté sice v závěrečném duelu turnaje v Hamburku porazili Maďarsko 103:83, podle rozehrávače Jakuba Šiřiny ale mají stále na čem pracovat. „Maďaři, kterým v zápase ani v celém turnaji o nic nešlo, pálili ze všech pozic a padalo jim to s velkou úspěšností," řekl Šiřina. „My jsme naopak v obraně hráli trochu vlažně. To jsme si také v poločase v šatně řekli. I když obrana ve druhé půli nebyla to, co bychom si představovali, trochu jsme na ní zapracovali. Pořád je co zlepšovat," doplnil jednatřicetiletý hráč Opavy. Cennou zkouškou pro české hráče byl především sobotní duel s Německem. „Němci nám ukázali, jak fyzický a tvrdý basketbal je. Doufám, že si z toho něco vezmeme do dalších zápasů a proti takovým týmům, které jsou na úrovni Německa, budeme hrát mnohem lépe a vyrovnaněji," podotkl Šiřina. Po trojici zápasů během tří dnů z minulého týdne v Praze proti Tunisku, Polsku a Jordánsku si Češi totéž zopakovali v Hamburku opět s Poláky, Němci a Maďary. V generálce v Soulu budou mít duely s Angolou, Koreou a Litvou rozprostřené do čtyř dní. „Tři zápasy za tři dny jsou náročné nejen pro hráče, co točí více minut, ale i pro ty, co hrají méně. Je těžké se připravit na tři zápasy ve třech dnech. Šlo hlavně o to, aby se nikdo nezranil. Věřím, že Pavel Pumprla nebude mít nic vážného a dá se brzy dokupy," dodal ke zraněnému kotníku kapitána z nedělního souboje.