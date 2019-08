ZÁPISNÍK: Co kotník? Jak basketbalisté cítí šanci nejen na hřišti

„Snad dvacet lidí mi napsalo, jak to s kotníkem vypadá. To se mi během kariéry nikdy nestalo; ani nevím, kde k tomu kdo přišel,“ říkal před odletem do Asie. „Překvapilo mě, jakou pozornost to vyvolalo.“

Jistě, nešlo a nejde o Jágrův malíček, ale nemusíme vše hned srovnávat s božským číslem 68. Podstatou je, že životní šance se týká dvou věcí: premiérového startu na mistrovství světa v Číně - a možnosti basketbalu výrazně posílit svoji pozici v rámci českých sportů.

Snad s výjimkou fotbalu a hokeje, největších národních stálic, je každé odvětví dnes v jasné situaci. Je-li o vás zrovna zájem, vytěžte ho na maximum, tak zní hlavní přikázání. „Pozornost je veliká. I lidi, o kterých jsem nevěděl, že někdy slyšeli slovo basket, mi přejí štěstí a říkají: Sledujeme vás,“ líčí Pumrpla.

Národní tým je teď v Jižní Koreji, kde začne v neděli poslední přípravný turnaj, 1. září vstoupí do MS proti USA. Jako hodně slušně sledovaný kolektiv. „Zájmu jsem si všiml od loňské kvalifikace proti Rusku,“ připomíná Patrik Auda jeden z klíčových duelů. „Plná hala, skvělá atmosféra. A po postupu ví o basketbalu daleko víc lidí. Federace udělala přes léto super promo: billboardy, věci v televizi...“



Přidejme podpis obří smlouvy Tomáše Satoranského v NBA či fakt, že Češi uspořádají Euro 2021. I proto bylo léto většiny hráčů nezvykle nabité: mnohem víc rozhovorů, focení, marketingových akcí. I v Šanghaji jich pár přibude.

„Samozřejmě, bude to náročné. Kluci trochu remcají, ale já jim říkám: Když jsme nebyli úspěšní, stěžovali jste si, že se kolem vás nic neděje. Teď chodíte, že se toho děje až moc - tak si musíte rozmyslet, co chcete,“ říká s nadsázkou reprezentační manažer Michal Šob.

Těžko teď odhadovat, jak Češi dopadnou v přetěžké skupině s Američany a Turky. Ale jiného typu úspěchu můžou dosáhnout i proto, že evidentně chápou, že dobře zvládnuté interview je stejně cenné jako krásná smeč. Slovy kapitána Pumprly: „Pozornost nevyhledávám. Ale pokud můžu pomoci basketu se zase zviditelnit a přitáhnout k němu nějaké děti, kvůli čemuž to ve skutečnosti všichni z velké části děláme, budu klidně dávat rozhovory každý den.“