Po šesti letech v Českém poháru, basketbalistkám USK je letos liga málo

„Já osobně jsem ráda za možnost opět se zúčastnit Českého poháru. Jsme zvyklé hrát pouze Euroligu a Ženskou basketbalovou ligu. Myslím si, že hrát Český pohár je pro některé týmy velkým lákadlem,“ řekla křídelní hráčka USK Veronika Šípová webu České basketbalové federace.

V Eurolize skončily hráčky USK Praha už v lednu, kdy se umístily v základní skupině až za Fenerbahce Istanbul a ASVEL Lyon. Teď mají za cíl šestý triumf v domácím poháru a rekordní patnáctý v samostatné české lize, zároveň jedenáctý za sebou.

„Euroligu jsme již hodily za hlavu a teď nám nezbývá nic jiného než se připravit na další sezonu. Samozřejmě, že po jakémkoli neúspěchu je motivace větší. A proto jdeme do každého dalšího zápasu v ŽBL se stoprocentním nasazením,“ doplnila Šípová. V lize vyhrál její tým všech 18 duelů základní části, ve čtvrtfinále poháru před týdnem zdolal obhájce triumfu Žabiny Brno 112:70.

Veronika Šípová (vlevo) z USK Praha a Eliška Hamzová ze Žabin Brno bojují o míč,

Jejich soupeře los semifinále příliš nenadchl. „Nicméně budeme se s tím muset nějak vypořádat a najít si v tom pozitiva. Druhé semifinále bude asi o něco vyrovnanější, tudíž by náš páteční soupeř mohl být o něco unavenější než my. KP Brno a Levhartice by pro nás (v semifinále) byly schůdnější soupeři, ale štěstí v losu nám teď nebylo přáno,“ konstatovala rozehrávačka Slavie Eliška Mircová.

Sedmý tým ligové tabulky Chomutov se bude v domácím prostředí bez diváků snažit přejít přes čtvrté KP Brno. „Final Four na domácí palubovce je pro nás výjimečnou šancí si to pořádně užít a vybojovat medaili. KP je silný eurocupový tým, proti kterému se musíme pořádně vyhecovat a podat mimořádný výkon,“ uvedla šestnáctiletá rozehrávačka Chomutova Valentýna Kadlecová.

Brňanky všechny čtyři dosavadní vzájemné soutěžní zápasy s Chomutovem jasně vyhrály. V této sezoně po obou duelech činil rozdíl dohromady 52 bodů.

„Do semifinále jsme sice dostaly tým, proti kterému si myslím, že umíme hrát, ale předcházelo tomu těžké čtvrtfinále s Hradcem. Žádný tým by se ale neměl podceňovat. Půjdeme tedy do toho na sto procent jako do jakéhokoliv jiného zápasu s obrovskou motivací vyhrát,“ říká rovněž šestnáctiletá královopolská rozehrávačka Dominica Hynková.