Překvapení z Rosničky: bez milionů i cizinek jsou Žabiny třetí a můžou snít o finále

První skončí s drtivou převahou USK Praha, s čímž se počítalo. Na druhém místě bude Hradec Králové, což taky není překvapení, i když tam byl boj už otevřenější. Že ale budou v Renomia ŽBL třetí Žabiny? To už překvapení je.

Tento klub sice neudává přesná čísla, ale na letošní sezonu musel oproti té loňské snížit rozpočet o 60 procent, což dělá částku v řádech milionů korun. Sestavu opustily zkušené české hráčky Kateřina Zohnová a Petra Záplatová. I tak dokázal celek z haly Rosnička s bilancí dvanácti výher a šesti porážek udržet třetí příčku před KP Brno, které má taky šest porážek, ale s Žabinami horší vzájemný zápas.

„Registrujeme tady hned trojí poprvé,“ hlásí z Žabin jejich trenér Viktor Pruša. „Poprvé za pět let, co tady pracujeme, máme takhle mladý tým, poprvé jsme bez cizinek a pracujeme s jednoznačně nejmenším rozpočtem v tomto střednědobém horizontu. V první sezoně jsme měli alespoň Slovenku, letos nemáme ani tu. Proto je naše umístění v tabulce hodně nad očekáváním,“ bilancuje spokojeně.

O tom, že Žabiny skončí třetí, rozhodlo v jejich prospěch pět bodů z brněnských derby. Venku Žabiny nad KP Brno vyhrály 77:65, doma mu podlehly „jen“ 76:83.

„A to bylo v druhém utkání Královo Pole silnější o Březinovou a Pageovou. My jsme s ním dokázali držet krok, což bylo v kontextu celé sezony a našeho postavení v tabulce rozhodující,“ hodnotí Pruša.

Do čtvrtfinále play off, které začíná letos výjimečně bez nadstavby hned po základní části a odstartuje v první polovině března, dostanou Žabiny buď Chomutov, nebo Ostravu. Stejně důležité ale pro ně je, že v případném semifinále by se měly utkat s Hradcem Králové, zatímco mistrovský USK Praha by vyšel na KP Brno.

Třetí místo tedy otvírá možnost reálně se poprat o postup do finále, i když v tomto ohledu by Žabiny nebyly favoritkami. Hradci Králové v základní části dvakrát podlehly.

„Věřím, že to do finále dotáhneme, stejně jako se nám to povedlo v poslední dohrané ligové sezoně před dvěma lety,“ řekl generální manažer Radek Šír. „Chtěl bych všem členům klubu pogratulovat a poděkovat. Je to těžká sezona. Každý se musel nějakým způsobem přizpůsobit. Není to o jedinci, ale celé fungující organizaci,“ dodal.

Trenér Pruša soudí, že úspěch na palubovce se dostavil díky fungujícímu systému hry, který se jeho týmu daří dodržovat, byť není papírově tak silný jako v minulých sezonách.

„Není to tak, že bychom vymysleli nejlepší systém hry, ale je specifický a musí se do něho vybrat hráčky tak, aby do něho zapadly,“ řekl Pruša o více „mužské“ herní tváři Žabin. Mluví se o ní jako o taktice run and gun, tedy založené na rychlém přechodu z obrany do útoku a zakončení střelbou hned, jak se tato možnost naskytne.

„Devadesát procent družstva je tady tři až pět let pohromadě. Tahle koncepční práce, kterou holky přijaly, je důvodem, proč sklízíme úspěchy. Tým ukazuje soudržnost a kolektivní energii. Pro naše holky je to velké zadostiučinění,“ vyzdvihl.