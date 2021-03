Medaile je blízko i strašně daleko, tvrdí trenér chomutovských basketbalistek

Jeho družstvo ve čtvrtečním semifinále vyzve KP Brno, druhou dvojici tvoří hegemon USK Praha a Slavia. „KP Brno, i když v lize skončilo čtvrté, je podle mě s USK nejlepší v Česku. Budeme se snažit. Soupeř nemusí mít den, my třeba jo.“

Podle papírových prognóz by Chomutov měl v pátek bojovat o bronz se Slavií, s níž v sobotní ligové derniéře doma ztroskotal 56:61. „Pro diváky byl zápas atraktivní, snad u obrazovky dobře vypadal. Nešly jsme do něj s tím, že chceme za každou cenu vyhrát, chtěly jsme se hlavně připravit na pohár,“ tvrdila režisérka chomutovské hry Kateřina Bartoňová.

Stejně jako v semifinále poháru, ani ve čtvrtfinále ŽBL nebudou Levhartice za favoritky, ze sedmého místa po základní části narazí na druhý Hradec Králové. „Prohrál jen s USK a my chceme odvést takový výkon, abychom na něj byli hrdí a odcházeli jsme se vztyčenou hlavou,“ burcuje Eisner.

„Uvidíme, v jaké sestavě Hradec bude, v posledním poháru měl několik zraněných. Tím pádem se naše malá šance o malinko zvyšuje. Navíc v dnešní době nevíte, co bude zítra, nevíte dne ani minuty.“



Monika Satoranská těhotná, Michaela Krejzová po operaci. Velké ztráty postihly Chomutov během sezony. V posledním duelu z preventivních důvodů šetřil trenér Eisner i zkušenou Terezu Vorlovou.

„Naší předností je vyrovnanost týmu. Mít kdokoli jiný takové ztráty, pocítil by je hůř. Vždyť se Satoranskou nám odešlo 15 bodů. A my bez těchhle tří dokázali hrát vyrovnaně se Slavií. Musím vzdát hold těm, co to skvěle odbojovaly, v tom vidím přínos.“

Sedmé místo Eisner bere. „Dva tři zápasy navíc jsme mohli vyhrát, ale naše postavení je odpovídající.“ V poháru je ještě lepší než v lize, dotáhnou to Levhartice k happy endu?