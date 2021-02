Zlá krev kvůli odfláknutému losu. Žabiny zvažovaly bojkot poháru

Vedení brněnských Žabin se nelíbí způsob, jímž se coby loňský vítěz dostaly do čtvrtfinále proti vysoce favorizovanému USK Praha. Předtočené losování, při němž nebylo na obrazovce jasně vidět, jací soupeři z osudí vyšli, rozladilo Žabiny dokonce natolik, že zvažovaly bojkot Českého poháru.

„My ale nechceme být tak amatérští jako naše basketbalová exekutiva. Nastoupíme, ale chceme dát najevo, že letošní Český pohár není dobře,“ říká Viktor Pruša, trenér Žabin.

Je toho víc, co brněnskému klubu vadí. Vedle „odfláknutého“ losování i fakt, že se do poháru letos nenasazuje jako v minulosti podle dřívějšího umístění.

„Kluby pracují na tabulkovém postavení, my se držíme navrchu, a to by mělo s nasazením do čtvrtfinále korespondovat,“ míní Pruša. Poukazuje i na to, co právě ošidný los natropil celkově. Kromě dvojice Žabiny - USK Praha (hraje se 24. února) se utkají ještě KP Brno s Hradcem Králové (17. února) a další dvě dvojice utvoří Trutnov se Slavií a Ostrava v Chomutovem.

Tedy čtyři týmy z elitní ligové čtyřky se „pobijí“ mezi sebou a čtyři papírově slabší budou mít mezi finálovou čtyřkou dvojí zastoupení. „Poslední dva roky byla pohárová finále reklamou na ženský basketbal. Toto (letošní los) je naprostá degradace Českého poháru a obrácená cesta, než po jaké by se mělo jít,“ zlobí se.

Guvernér ženské ligy Daniel Kurucz, který losování provedl, s ním částečně souhlasí. „Kdyby hrály semifinále čtyři nejlepší ligové týmy, asi by to byla kvalitnější utkání, ale co s tím chcete udělat?“ táže se.

Svůj los, zaznamenaný špatným záběrem tak, že mu nejsou celou dobu vidět ruce a nejsou čitelné názvy klubů na lístečcích, hájí. Losoval společně s ředitelem basketbalových soutěží Zdeňkem Ringsmuthem. „Někdo, kdo tam nebyl, může mít všelijaký pocit. Já Žabiny chápu, nezlobím se na ně. Ale všechno bylo regulérní,“ dušuje se.

Los Českého poháru basketbalistek:

Připouští, že los mohl proběhnout okázaleji, zároveň ale připomíná, že naplánovat Český pohár pro ženy bylo letos velmi složité. Až za pochodu získal pohár titulárního partnera, a to společnost Renomia, tedy partnera Ženské basketbalové ligy. Partnerství s pohárem je pro ni kompenzací za to, že se letos v lize neodehraje nadstavba. „Dělalo se to na poslední chvíli a nebylo to dobré,“ přiznává Kurucz.

Losování čtvrtfinále bylo však podle jeho vysvětlení jediným způsobem, jak týmy proti sobě postavit. „Tím, že letos kvůli vládním nařízením nehrají druholigové kluby, se nám rozpadly dvojice. Jinak než losem to udělat nešlo,“ argumentuje.

Údajně byla v zákulisí ve zvažování i možnost Český pohár žen letos nepořádat, ale kluby o jeho odehrání stály. Ze čtvrtfinále vzejde obsazení finálového turnaje, který bude hostit pravděpodobně Chomutov.

„Stál o to, i kdyby nepostoupil, a to se nám líbí. Asi mu pořadatelství přiklepneme,“ sdělil Kurucz.

Petice rozdělila silnou čtyřku

Než je přepadly myšlenky na bojkot, pokusily se Žabiny spojit „silnou čtyřku“ pod jednu petici a navrhnout přelosování. Nezískaly však podporu zbývající trojice; konkrétně s nimi do „boje“ odmítlo jít KP Brno.

„Taky máme krutý los, ale to máme po losování brečet nad rozlitým mlékem? Taky se mně to nelíbí, ale tak se každý měl ozvat, když se vědělo, že se letos nasazovat nebude. Ozvali jsme se my jako jediní,“ reaguje manažer Královopolanek Richard Foltýn.

Čtvrtfinále Českého poháru Lokomotiva Trutnov - Slavia Praha (17. 2.)

KP Brno - Sokol Hradec Králové (17. 2.) Žabiny Brno - ZVVZ USK Praha (24. 2.) SBŠ Ostrava - Levhartice Chomutov (24. 2.)

„Dokonce jsme Final Four původně chtěli pořádat, ale bylo nám řečeno, že Česká basketbalová federace rozhodla takto (o losu) a že můžeme dostat i USK. Hned jsme od pořadatelství ustoupili,“ připouští Foltýn, že střet s Pražankami může pro další setrvání v poháru skutečně být smrtící.

Pro to, proč se neozval dřív, má manažer Žabin nečekané vysvětlení: při konferenčním hovoru mezi kluby mu vypadával signál. „Myslel jsem si, že nový systém ostatní odsouhlasili a že můj hlas nebude potřeba. Pak jsme si mezi sebou volali, a zjistil jsem, že to týmy odsouhlaseno nebylo,“ vybavuje si Radek Šír.

Když se ozval později, dostal už jen odpověď, že los proběhl v pořádku.

Šír je přesvědčen, že přední kluby, které mají v poháru největší šance, by do hracího systému měly mít možnost mluvit. Žabiny jsou obhájcem prvenství, KP Brno má z posledních tří let kompletní sbírku medailí.

Basketbalistky Žabin Brno naslouchají svému kouči Viktoru Prušovi.

„Však jsme si to taky mezi sebou vyříkali. Dělat ale veřejnou aféru je zbytečné, s tím nesouhlasím,“ oponuje mu Foltýn z Králova Pole.

S možností, že by za necelé dva týdny mohli USK Praha zdolat a do pohárového Final Four se dostat, v Žabinách nepočítají.

„Vítěz je už asi známý, ale pořád se dalo bojovat o další dvě medailová umístění,“ skládá zbraně Šír.