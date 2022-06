Léto pod koši se Satoranským: boj o mistrovství světa i pražská výzva

Vzhledem k přípravě na domácí vrchol jim tak přichází vhod, že ještě před ním mají v hledáčku jiný cíl. Zajistit si účast na mistrovství světa v roce 2023.

Pátečním duelem v Pardubicích proti Bosně a Hercegovině a pondělním zápasem v Litvě zakončí první část kvalifikace.

„Přestože nejsme v příliš dobré situaci, věřím, že oba zápasy zvládneme a postoupíme do další fáze,“ ujistil po středečním tréninku kouč Ronen Ginzburg.

Satoranský přináší energii

Naději čerpá především z toho, že poprvé od loňských her v Tokiu má k dispozici největší hvězdu Tomáše Satoranského. Šikovný tvůrce hry se v průběhu sezony kvůli povinnostem v NBA nemohl připojit, na aktuální léto je ale připraven.

„Jsem zpátky s kluky, se kterými jsem basketbalově vyrůstal. Máme spoustu společných příběhů a zkušeností, na které vždy rádi vzpomínáme. Výsledky se tvoří právě partou.“

Čeští basketbalisté se chystají na kvalifikaci o mistrovství světa.

Satoranský se s největší pravděpodobností už do zámoří nevrátí, jen formality jej dělí od dohody s Barcelonou. V katalánském klubu se pravděpodobně sejde s parťákem Janem Veselým.

Nyní však nejlepší český basketbalista posledních let touží hlavně pomoct reprezentaci. „Pokaždé, když Saty přijde do šatny a na hřiště, je to úplně nový impulz. Přináší obrovskou energii i zkušenost. Umí řídit hru, všichni jsme rádi, že s ním můžeme hrát. Dost nám to pomůže,“ pochvaluje si pivot Martin Kříž.

Rovněž poprvé od olympiády budou prostor pod koši hájit pivoti Ondřej Balvín a Patrik Auda. Na předchozí akce nemohli z Japonska přiletět kvůli covidovým opatřením. „Zápasy s nároďákem jsou úplně jiné než během sezony. Mám je hrozně rád a na tohle léto jsem se těšil,“ hlásí Auda.

Basketbalisté se k tréninkům před kvalifikací sešli v Poděbradech už minulé pondělí. „Příprava byla dobrá, ale jelikož jsme nehráli žádné zápasy, tak nám možná zabere pár minut, než se dáme dohromady. Tohle okno je zrádné, protože kluci obvykle přicházejí rozehraní z klubů, ale teď měli po konci sezony pauzu a museli začínat znovu,“ líčí Ginzburg.

Pro ilustraci: Satoranský k poslednímu duelu nastoupil 10. dubna, Balvín a Auda 8. května.

Nyní je čekají hned dvě důležité prověrky ve čtyřech dnech.

Sestava jako na EuroBasketu

Češi si postup do další fáze bojů o MS zajistí už tehdy, jestli v pátek Bosnu porazí o více než 14 bodů, a zároveň Bulharsko nevyzraje na Litvu.

„Ale takhle o tom nikdo z nás nepřemýšlí. Hlavním úkolem je Bosnu porazit. A jakým skóre? To se necháme překvapit,“ usmívá se Kříž.

V prvním vzájemném duelu loni v listopadu Češi houževnatému soupeři podlehli 90:97. A i v Pardubicích bude zlobit Džanan Musa, tehdejší autor 21 bodů se zkušenostmi z NBA. „Mají hodně vysoký tým, hrají tvrdý basketbal, se kterým se budeme muset poprat,“ uvědomuje si Auda.

A v pondělí Češi vyzvou velmoc Litvu, která ve skupině ještě nezaváhala.

Naopak reprezentanti mají bilanci 1:3 a jsou na děleném čtvrtém místě. Do další fáze, opět skupinové, postoupí první tři týmy, které se spojí s dalšími třemi celky z jiné skupiny. Předchozí výsledky si přenesou.

Češi chtějí dál nejen díky vidině MS, postupem si zajistí kvalitní generálky na EuroBasket.

Další duely by totiž sehráli jen pár dní před jeho začátkem 2. září.

„Proti Bosně to bude první velký test. Budeme v podobné sestavě jako na EuroBasketu,“ vyhlíží Ginzburg.