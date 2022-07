Pane Zídku, štípněte si lístek aneb jak trofej pro mistry Evropy projela Prahou

„Vítám vás na palubě luxusní vyhlídkové tramvaje T3 Coupé,“ zvolá usměvavá průvodčí s typickou „lodičkou“ na hlavě podobnou té, kterou nosila Jiřina Bohdalová ve filmu Dáma na kolejích z roku 1966.

Nejsme však na natáčení historického filmu, nýbrž na Trophy Tour. Putování trofeje po Evropě před startem evropského šampionátu basketbalistů.

Česko je jedenáctou zemí ze čtyřiadvaceti účastníků EuroBasketu, kam nablýskaná Nikolaj Semaško Trophy zavítala. Zatímco ve čtvrtek ji obdivovali v Praze, dnes je k vidění v Pardubicích, kde čeští basketbalisté hrají od 20 hodin kvalifikaci na mistrovství světa proti Bosně a Hercegovině.

Maskot EuroBasketu 2022 i s vyhlídkovou tramvají

Ale zpět do tramvaje, v níž se snoubí retro s modernou. Jízdu s pohárem zahajujeme v pražské vozovně Střešovice. „Tady je jízdenka a nezapomeňte si štípnout, pane Zídku,“ říká řidič tramvaje s typickou brigadýrkou na hlavě bývalému basketbalistovi, jenž si ojedinělý zážitek nenechal ujít. Jízdenky, které se musely štípat, si prý osmačtyřicetiletý Zídek ještě pamatuje.

Není těžké odhadnout, jak český dlouhán vzpomíná na jízdy tramvají. „Mnohokrát jsem si v dopravních prostředcích orazítkoval čelo nebo jinou část hlavy. Kvůli své výšce jsem nezaregistroval tyč, které se normálně lidi drží, ale já ji mám v úrovni obličeje,“ pousmál se 213 centimetrů vysoký někdejší pivot, vítěz americké NCAA i Euroligy.

Česko pořádá EuroBasket poprvé v samostatné historii a Zídek v září v O2 aréně pochopitelně nebude chybět. „Bude to vyvrcholení skvělé generace, každý fanoušek basketbalu se má na co těšit. Já se těším hlavně na náš tým. Od té doby, co trenér Ginzburg převzal reprezentaci a začal razit heslo Rvi se jako lev, je znát týmové pojetí. A zápas se Srby je už prakticky vyprodaný, přijede Nikola Jokič z Denveru, dvakrát nejužitečnější hráč NBA,“ připomněl Zídek.

A že by český tým dokonce zvedl trofej nad hlavu? „Byl by úspěch už jen hrát o medaile, ale trofej je krásná,“ mkrne na pohár. Ten rentgenuje z povzdálí zejména Janar Soor, estonský chlapík z organizace FIBA a tzv. strážce poháru. Občasné zakodrcání tramvaje mu vrásky nedělá. Vždyť v Černé Hoře zástupci tamní federace dokonce nesli trofej na horu nad městem a fotili se s ní na skalním výčnělku nad hlubokým srázem.

Unikátní tramvaj modré metalízy se skleněnou střechou a panoramatickými okny budí v pražských ulicích pozornost. I díky maskotovi EuroBasketu zvanému DJ Bounce, který během jízdy vystrkuje hlavu z vozu a zdraví kolemjdoucí. Zatímco většina poznává, že jeho hlava má připomínat basketbalový míč, holčička na přechodu se zmrzlinou v ruce má jasno: „Mami, koukej, pomeranč!“

„Konečná, vystupovat,“ zahlásí průvodčí zpět ve vozovně Střešovice a historický kousek zajíždí mezi další zaparkované krasavice. I maskot Bounce se těší, až se v parném odpoledni uvelebí ve stínu a sundá oranžovou hlavu. Ale ne nadlouho. Tak na viděnou na EuroBasketu.