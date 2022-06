Satoranský zpátky v repre partě. Ale trénovat zatím musí sám, nepustí ho NBA

Čeští basketbalisté se chystají na červencové zápasy kvalifikace o postup na světový šampionát v roce 2023. Po dvou oknech mají poprvé k dispozici i Satoranského, který se však před pár dny dozvěděl, že týmovým tréninkům bude zatím jen přihlížet. Do 30. června má platný kontakt s Washingtonem, proto se musí řídit regulemi NBA.

„Pro okna kvalifikace na mistrovství světa je pravidlo, že hráč se může připojit jen pět dní před zápasem,“ vysvětluje hvězdný rozehrávač.

„S generálním manažerem Washingtonu Tommym Sheppardem jsme se domluvili, že mu dávají zelenou, aby se k nám mohl připojit. Přestože jsme to prokázali v NBA, tak pravidla asociace jsou více než pravidla jeho zaměstnavatele,“ upřesňuje reprezentační manažer Michal Šob.

Satoranský tak bude až do 27. června trénovat individuálně: „Nemůžu se přidat ke kontaktním cvičením a hře pět na pět. Nepočítal jsem s tím, je to maličká komplikace, ale nemělo by to být nic, co by změnilo běh přípravy. Kluky znám, trénoval jsem s nimi spoustu let a basket a hru pět na pět jsem trénoval během léta. Navíc systémy v reprezentaci mám zažité.“

V Poděbradech může utvořit silnou tréninkovou dvojici s Vítem Krejčím. Druhý český zástupce v NBA hájící dres Oklahoma City se k národnímu týmu rovněž připojil, ale jelikož se ještě zotavuje z nedávného zákroku na dříve operovaném koleni, do nadcházejících duelů nezasáhne.

„Ani jsem nevěděl, že tady Vítek taky bude trénovat. Je super, že udržujeme partu společně,“ raduje se Satoranský. „Připojují se nové generace a můžeme je vtáhnout do kolektivu. Není to jen o tom, že jsme spolu na hřišti, ale že spolu strávíme více času. Tohle vždy nároďákům pomáhá, máme to už osvědčené. Do budoucna je to jen dobře.“

Sto dní do EuroBasketu v Praze, Tomáš Satoranský a trenér Ronen Ginzburg u obřího poutače na náplavce.

Právě díky mnoha známým tvářím Satoranský svůj první reprezentační sraz po téměř roce s nadšením přivítal.

„Jsem zpátky s kluky, se kterými jsem basketbalově vyrůstal. S některými jsme spolu od čtrnácti let a vždy se na vzájemné setkání těšíme. Máme spoustu společných příběhů a zkušeností, na které vždy rádi vzpomínáme. Výsledky se tvoří právě partou.“

Barcelona? Bez komentáře Těsně před tréninkem v Poděbradech vydal server Eurohoops.net zprávu, že Satoranský je blízko podpisu smlouvy s Barcelonou. „Nebudu nic komentovat,“ odvětil basketbalista s úsměvem na dotaz ohledně své budoucnosti. Do 30. 6. je pod kontraktem v NBA a oficiálně nesmí jednat s jinými kluby. Případný návrat do Barcelony je pro něj lákavý i proto, že tam nejspíš míří Jan Veselý.

Nyní se v kádru sešel třeba s Ondřejem Balvínem a Patrikem Audou, kteří kvůli angažmá v Japonsku na předchozí dvě reprezentační okna rovněž nedorazili. Ze zranění se zotavili Jaromír Bohačík a David Jelínek, kteří absentovali v únorových zápasech.

Kromě Krejčího a Jana Veselého, kteří se k týmu připojí v průběhu léta a budou se chystat na zářijový EuroBasket, je tak reprezentace kompletní. Což Čechům dává naději, že v kvalifikaci o MS 2023 postoupí do další fáze.

„Musíme alespoň jednou vyhrát a čekat na ostatní výsledky. Do každého zápasu jdeme s tím, že chceme zvítězit, ale víme, že to bude extrémně náročné,“ uvědomuje si Satoranský.

Své spoluhráče povede nejprve 1. července v Pardubicích proti Bosně, o tři dny později pak v Litvě proti silnému domácímu výběru. Národní celek má zatím bilanci ve skupině 1:3, k jistotě účasti v další fázi potřebuje zdolat Bosnu o 14 a více bodů a doufat v příznivé výsledky soupeřů.

„Vnímám, že nás čeká náročné a hodně sledované léto,“ vyhlíží Satoranský. „Držíme se na vlně, která začala v roce 2019 na MS, a je důležité, aby se přidávaly další výsledky a basket u nás mohl frčet.“