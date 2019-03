Těžce uhájená neporazitelnost. Nymburk v Opavě vyhrál o jediný bod

Druhé Svitavy si až po prodloužení poradily s Olomouckem 96:93. Prodlužovalo se také v Ústí nad Labem, kde domácí podlehli Děčínu 85:90.

Souboj českých zástupců v Lize mistrů začala lépe Opava, která velmi dobře střílela z dálky a získala osmibodové vedení. Nymburk nastoupil bez dvou amerických hráčů: Mike Myers odjel k porodu, Eugenu Lawrenceovi se obnovilo zranění stehenního svalu.

Favorizovaným hostům se čtyři minuty před koncem povedlo odskočit na devět bodů, ale v závěru měla blízko k výhře Opava. Radovan Kouřil dvakrát poslal domácí do vedení, 20 sekund před koncem však neproměnil oba trestné hody. Na druhé straně pak chladnokrevně rozhodl Wright.

Opava 16 trojkami vyrovnala maximum v sezoně, stačilo jí k tomu 33 střel. Pět trojek dal Filip Zbránek, který nastřílel 20 bodů. „Nymburk byl dnes hratelný soupeř, bohužel my nevyužili excelentní první poločas. Dělali jsme hrubé mentální chyby,“ řekl opavský trenér Petr Czudek.

„Opava měla lepší úspěšnost za tři body než za dva, což je úžasné. Ale bylo to i naší špatnou obranou. Koncovka byla testem našeho charakteru. Bylo v tom i štěstí,“ uznal nymburský kouč Oren Amiel. „Určitě to nebylo to, co bychom chtěli předvádět hlavně v obraně. Klukům z Opavy to dnes extrémně padalo. Ale my jim to usnadnili, že jsme jim nechávali otevřené střely. Mohli jsme za to být potrestaní,“ dodal jeho svěřenec Martin Kříž.

Basketbalová Kooperativa liga mužů - nadstavba Skupina A1 - 8. kolo:

Opava - Nymburk 89:90 (29:24, 48:45, 61:63)

Nejvíce bodů: Zbránek 20, Kvapil 13, Kouřil 12, Gniadek 11 - Wright 23, Kříž 16, Benda a Bohačík po 12, Vyoral 10. Pardubice - Brno 73:58 (17:6, 36:26, 48:44)

Nejvíce bodů: Pavlovič 23, Švrdlík 19, Kohout 9 - Farský 13, Geiger 12, Nehyba 9. Svitavy - Olomoucko 96:93 po prodl. (24:24, 36:46, 62:63, 82:82)

Nejvíce bodů: Aiken 26, M. Welsch 16, Slezák 13, Svoboda a Puršl po 11 - Palyza 22, Douglas 20, Dunans 17, Norwa 13. Ústí nad Labem - Děčín 85:90 po prodl. (20:21, 40:39, 60:57, 76:76)

Nejvíce bodů: Pecka 18, Wisseh 16, Martin 15, Svejcar 12, P. Houška 11 - Šiška 27, Autrey 15, Landa a Carlson po 11. Skupina A2 - 7. kolo:

USK Praha - Kolín 79:82 (27:20, 43:44, 68:63)

Nejvíce bodů: Vukosavljevič 24, Stevanovič 16, Appleby a Mareš po 13, Štěrba 10 - Thompson 22, Purifoy 16, Machač 15, Číž 11. 19:00 Hradec Králové - Ostrava.



Kooperativa NBL – A1 KLUB ZÁPASY VÝHRY PROHRY SKÓRE PROCENTA 1. Nymburk 30 30 0 2892:2216 100 2. Svitavy 30 21 9 2526:2349 70 3. Olomoucko 30 18 12 2716:2489 60 4. Pardubice 30 17 13 2518:2383 56 5. Ústí nad Labem 30 16 14 2419:2490 53 6. Děčín 30 15 15 2446:2458 50 7. Opava 30 14 16 2459:2512 46 8. Brno 30 10 20 2193:2415 33