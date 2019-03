Olomoucku musíme rozbít útok, velí svitavský tahoun Marko

Diváky vedle toho bavil technickými finesami: Matěji Svobodovi a C. J. Aikenovi nahrával jednoruč o palubovku (v prvním případě za zády, ve druhém mezi nohama) a s Aikenem sehrál ještě dvě parádní akce, které vždy skončily Američanovou smečí.

„Občas něco takového vyjde,“ culil se 32letý Marko po utkání.

Ve středu od 18 hodin jej v hale Na Střelnici s týmem čeká další duel nadstavby s Olomouckem, tedy šlágr kola mezi druhým a třetím celkem tabulky.

Minule jste schytali debakl o 42 bodů v Opavě. Co se dělo po něm, před utkáním s Ústím?

Pokud jde o ten zápas v Opavě, přijeli jsme tam asi v moc dobrém rozmaru a s pocitem, že se nemůže nic stát. Soupeři nám však ukázali přesný opak, jezdili po zadku a bojovali. My to hráli profesorsky, čehož využili. Nemohli jsme se trefit a jim to šlo opravdu skvěle. Asi měli i extra motivaci, protože tady předtím prohráli o čtyřicet. Chtěli nám to vrátit - a vrátili. Ale to je jeden zápas a my jich v březnu hrajeme devět... Kdybychom z něj dělali tragédii a do utkání s Ústím šli v nějaké depresi, bylo by to špatně. Rozebrali jsme si to, ve čtvrtek jsme seděli asi hodinu u videa a koukali jsme se na sebe, jak jsme byli marní... Pak jsme to hodili za hlavu a řekli jsme si, že to s Ústím musíme napravit. Podařilo se, takže jsme spokojení.

Sluneta se vás ovšem držela jako klíště.

Ústí letos hraje dobře, jako jediný tým kromě Nymburka nás porazilo i u nás doma. Má fajn sezonu, kvalitní hráče. Bylo by asi naivní čekat, že je jednoduše sfoukneme.

Samozřejmě, ale během duelu jste si už vypracovali solidní dvouciferný náskok.

Měli jsme tam lepší i horší úseky. Bylo to vyrovnané utkání, jsme rádi, že jsme ho zvládli.

Hřeje to tím víc, že Ústí bylo donedávna třetí a jedním z vašich hlavních pronásledovatelů?

Před zápasem bylo jasné, že když je porazíme, odskočíme jim. V případě opaku by se na nás zase dotáhli. Těší nás, že jsou nyní čtyři vítězství za námi. To by mohlo stačit na to, abychom šli do play off před nimi.

Co rozhodlo ve váš prospěch?

Skončilo to o čtyři body... Myslím, že oba dva týmy hrály docela dobře v útoku. Možná sehrálo klíčovou roli domácí prostředí. Diváci nás hnali dopředu, nechtěli jsme je zklamat.

Kromě jiného jste si v zápase dokázali pomoci také doskokem.

Neviděl jsem čísla (Svitavy doskok ovládly poměrem 43:34). Ale v útoku jsme nějaké doskoky měli (10), ať už od C. J. Aikena nebo Luboše Kováře.

Zlomila Ústí definitivně trojka Tomáše Teplého na 79:71 po vaší nahrávce tři čtvrtě minuty před koncem?

Tomáš je střelec, to každý ví. Vyšlo to na něj, dal to. Hodně důležitý moment.

Nasbíral jste spoustu bodů i asistencí. Byl to zápas, kdy jste cítil, že jde všechno od ruky?

Ne, to vůbec. Spíš jsem chtěl odčinit výkon z Opavy, kde jsem týmu nijak nepomohl. Byl jsem tam trošku „mimo“. Chtěl jsem to proto vzít víc na sebe, což se vyplatilo, protože jsme vyhráli.

Teď doma narazíte na Olomoucko. Za předchozí klání v nadstavbě (prohra 81:106) mu máte co oplácet.

Takhle to nebereme. Jsou ve formě, doma porazili Opavu o padesát... I proto bych chtěl pozvat diváky Na Střelnici. Budeme se snažit Olomoucko porazit.

Co by vás k výhře mělo dovést?

Obrana. Oni jsou hodně útočně laděný tým, mají šikovné hráče. Musíme určit taktiku tak, abychom jim ten útok rozbili. A přidat k tomu kousek umu a štěstí. V základní části jsme je porazili doma i venku, takže nevidím důvod, proč by se to nemělo povést i tentokrát.