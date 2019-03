Každý hráč Nymburka je hrozbou, zní od svitavských basketbalistů

Basket

Zvětšit fotografii Pavel Slezák (v černém) ze Svitav nahání Braceyho Wrighta z Nymburka. | foto: ČEZ Basketball Nymburk / Tomáš Laš

dnes 11:04

Už to bylo blizoučko. Basketbalistům Opavy se ve středu málem, jako letos vůbec prvním, podařilo skolit mistrovský Nymburk, jenže nakonec to o chlup přece jen nevyšlo. Tahle „mise“ tak pro ligové týmy zůstává nadále nesplněnou - a kdo jiný by se to měl pokusit napravit, než aktuálně druzí svitavští Tuři?