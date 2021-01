Basketbalistky vyrazí na kvalifikaci ME do Istanbulu i s Hejdovou

„Určitě se scházíme v lepší situaci. Je k dispozici víc hráček, které mají zkušenosti ať už z klubu nebo z reprezentace. Důležité je také, že hráčky jsou v tréninkovém i herním procesu na rozdíl od listopadu,“ uvedl v tiskové zprávě trenér Svitek. V jeho týmu opět chybí Kia Vaughnová z Fenerbahce Istanbul.

K dispozici má slovenský kouč patnáct hráček včetně listopadových debutantek Natálie Stoupalové, Michaely Krejzové a Michaely Matuškové. „Mám radost, že holky, které s námi byly v seniorské reprezentaci poprvé, tak se hned dobře zapsaly a doufám, že v tom budou pokračovat i nadále. Už se na spolupráci se všemi hráčkami i realizačním týmem těším, tak snad nás zase na poslední chvíli neoslabí pozitivní testy,“ doufal Svitek, že se nebude opakovat situace z předchozí akce.

V Rize Češky nejprve porazily Dánsko 84:64, poté na čtvrtý pokus poprvé neuspěly a podlehly Itálii 63:69. K postupu, který mohly slavit už s Italkami, jim teoreticky stačí jedna výhra. Pokud by uspěly v obou duelech, tak by skupiny D vyhrály.

„Jednoznačně chceme využít šanci na první místo ve skupině. Budeme papírovými favority, ale nebude to jednoduché a musíme to ukázat na hřišti. Nemyslím si, že jedna výhra nám bude stačit, protože tým, který porazíme, bude ve skupině čtvrtý a v případné minitabulce se nám zápasy s ním nebudou počítat. Pokud chceme být v pohodě, tak potřebujeme dvě výhry,“ uvedl Svitek. Jeho tým má na kontě tři vítězství a jednu porážku stejně jako Itálie, Rumunsko s Dánskem mají opačnou bilanci.

V listopadu přišel Svitkův tým o domácí duely s Itálií a Dánskem, teď je cesta do Turecka náhradou za zápasy v Dánsku a Rumunsku. „Teoreticky je to opravdu pro nás výhoda, protože v normální situaci by nás čekaly dva zápasy na hřištích soupeřů. Navíc přesun mezi Rumunskem a Dánskem, zápasy v těžké atmosféře. Istanbul může být naše výhoda,“ uvedl Svitek.

V této sezoně Svitek nepůsobí v žádném klubu, proto má s opatřeními kvůli covidu-19 zkušenosti jen z Rigy. „Ale sleduji to v televizi, když se třeba teď hrály bubliny Euroligy a EuroCupu žen. V Rize bylo hodně týmů, zvládlo se to na vysoké úrovni a doufám, že to takhle proběhne i v Istanbulu,“ dodal Svitek. Oba duely odehrají Češky od 13:00 SEČ, přímé přenosy vysílá ČT sport.