Basketbalistky zabojují o postup na mistrovství Evropy v istanbulské bublině

Účast na šampionátu, který příští rok v červnu přivítají Francie a Španělsko, si český celek mohl zajistit už v listopadovém kvalifikačním okně v Rize. Po jasné výhře nad Dánskem tam ale basketbalistky podlehly Itálii 63:69 a po první porážce ještě musely postupové oslavy odložit.

V únoru v Istanbulu jim bude stačit k jistotě postupu porazit z dvojice Dánsko, Rumunsko toho, kdo obsadí konečné třetí místo ve skupině.

Pokud by Svitkův výběr vyhrál oba závěrečné zápasy, postoupil by z prvního místa tabulky. Při případné rovnosti s Italkami by pro něj totiž hovořilo lepší skóre ze vzájemných zápasů. Na mistrovství Evropy postoupí vítězové devíti skupin a pět nejlepších týmů z druhých míst.