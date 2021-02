Jsem ráda, že jsem zpátky, říká kapitánka českých basketbalistek

„Jsem velmi ráda, že jsem zpátky, i když podmínky jsou pořád takové zvláštní,“ řekla Hejdová v rozhovoru pro web České basketbalové federace. V listopadu jí nedovolily účast v „bublině“ v Rize potíže s pandemií koronaviru. Tým bez ní porazil Dánsko 84:64 a mohl potvrdit postup čtvrtou výhrou ve čtvrtém utkání, ale podlehl Itálii 63:69.

„Na holky jsem se koukala a musela jsem před nimi smeknout, protože to bylo v podmínkách, že nemohly kvůli vládním nařízením v Česku trénovat. I přesto šly do mezinárodních utkání a odvedly super výkon. Doufám, že na to navážeme v Istanbulu a kvalifikace dopadne tak, jak si všichni přejeme,“ prohlásila dvaatřicetiletá rodačka z Brna.

Do Istanbulu se tým kouče Štefana Svitka přesouvá dnes a v Turecku nejprve narazí na Rumunsko, které Češky zdolaly v listopadu 2019 v Praze na Královce 60:59 až díky koši Kateřiny Elhotové sekundu před koncem.

„Byl to zápas po náročném cestování z Itálie. Těch deset dní bylo hodně náročných. Byla tam hodně velká kumulace únavy. Teď to snad bude lepší, budeme mít nějakou aklimatizaci před tím, než tam pojedeme, a snad to dopadne dobře,“ prohlásila Hejdová.



Tuší, že role favoritek se budou smazávat vzhledem k nadále atypickému průběhu sezony kvůli covidu. Více než basketbalové umění podle ní bude rozhodovat bojovnost. „Spousta hráček není na svých obvyklých herních úrovních, protože se nehraje, odkládají se zápasy, hráčky mají covid. Rytmus zápasů je hrozně zvláštní, takže se bude rozhodovat v tom, kdo bude víc chtít vyhrát a porve se o to. Musíme bojovat od začátku a snad to vyjde,“ uvedla Hejdová.

Hráčka Nantes Rezé zatím trénuje s úlevami, protože ji trápilo zranění třísel. „Spolupracuji jak s atletickým trenérem Alešem Kaplanem i fyzioterapeutem Láďou Burianem a jdeme podle pocitu, postupně. Plán není přesně daný,“ řekla Hejdová.

Ve Francii působí nepřetržitě od roku 2013 a od ledna tam vyzkoušela už šestou štaci. Do Nantes Rezé, v současné době předposledního celku tabulky nejvyšší francouzské ligy, zamířila po krátkém působení v Lattes Montpellier (BLMA).

„V Nantes jsem měsíc. Odehrála jsem dva zápasy, jinak se to pořád ruší. Šla jsem tam s tím, že chci hrát hodně minut jako přípravu před mistrovstvím Evropy, protože v BLMA jsem odehrála čtyři zápasy za dva a půl měsíce. Chci být v tréninkovém a zápasovém tempu,“ řekla bývalá hráčka Žabin a Valosunu Brno, Angers, Saint-Amand Hainaut, USO Mondeville a Landes.

„Teď po kvalifikaci odkládají další dvě kola, takže holky, co nejsou v reprezentaci, zase nebudou čtyři pět týdnů hrát, což na profesionální úrovni moc nejde. V Nantes znám trenérku, která je moje kamarádka, a líbil se mi projekt, který mi nabídli. Jsem tam na čtyři měsíce, pokusím se jim co nejvíc pomoct udržet ligu,“ prohlásila Hejdová.

V době mezi angažmá se připravovala s Žabinami, kde by teoreticky mohla zakončit kariéru. „Nikdy neříkej nikdy, ale sama nevím, jak to bude vypadat po této sezoně. Možná budu pokračovat dál, možná to budu směřovat nějakým jiným směrem. U basketu bych chtěla určitě zůstat. Pokládám si otázky, jestli v mém věku pokračovat v této covidové situaci, která asi bude ještě nějakou dobu pokračovat. Hrozně moc se ale těším na EuroBasket, doufám, že se tam dostaneme a tam předvedeme fajn výkony,“ dodala Hejdová.