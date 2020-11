Elhotová navzdory okleštěné sestavě věří v postup na mistrovství Evropy

Češky měly původně oba zápasy odehrát doma, ale kvůli koronaviru se kvalifikace uskuteční v uzavřené „bublině“ v Lotyšsku. A pandemie se promítla i do nominace. Kvůli covidu chybějí kapitánka Romana Hejdová, Veronika Voráčková, Veronika Šípová, Tereza Vyoralová nebo Klára Pochobradská. Zranění zase nepustí do hry pivotky Alenu Hanušovou a Kiu Vaughnovou.

„Nejvíc mi vadí to, že nemůžeme hrát úplně kompletní,“ uvedla Elhotová v tiskové zprávě české svazu. „Nepřijede Romča Hejdová, což je velká ztráta, nebudeme mít Verču Voráčkovou ani Terku Vyoralovou a další, takže nám bude chybět dost základních hráčů,“ podotkla.

Trenér Štefan Svitek proto musel povolat pět novicek. „Celá korona-situace je speciální a možná i naše složení je jiné, než bývalo, ale beru to jako generační obměnu a jsem ráda, že holky si můžou zahrát a okusit tu atmosféru, i když to bude ve specifickém prostředí bez diváků,“ uvedla Elhotová.

Situaci českému týmu komplikuje i pozastavení domácích soutěží, kvůli kterému basketbalistky prakticky od půlky října pořádně netrénovaly a nehrály. „Nejvíc je to vidět v kondici a hře pět na pět, která nám hodně chyběla,“ uvedla křídelní hráčka USK Praha.

„Je to deficit, který se budeme snažit dohnat za těch pár dní, ale s holkama se známe, víme, co od sebe čekat, takže to není neznámá situace,“ přidala Elhotová. Přes všechny komplikace věří, že Češky v Lotyšsku s předstihem potvrdí postup na šampionát, který v příštím roce přivítají Francie a Španělsko.

„Po trénincích, co jsme měly spolu, mám radost, že fungujeme jako tým. Za mě to vypadá dobře a říká se, že minimálně Dánsko bychom mohly porazit. My k tomu ale takhle nepřistupujeme, chceme vyhrát oba dva zápasy. To je podle mě reálné a těším se na to,“ prohlásila Elhotová.

České basketbalistky vyhrály oba předchozí kvalifikační zápasy a v Rize nejprve nastoupí v pátek proti Dánsku. Duel s Itálií je čeká v neděli a obě utkání se budou hrát za přísných hygienických opatření a bez diváků. „Podmínky jsou tu nastavené tak, aby odpovídaly regulím FIBA. Tyhle pravidla někdo vytvořil a beru to tak, jak to je,“ řekla Elhotová.