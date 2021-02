Češky se chtějí proti Rumunsku přiblížit k postupu na EuroBasket

„Jdeme tento zápas vyhrát. Jsme si vědomi situace v naší skupině. Jak ukázal zápas (s Rumunkami) v Praze ještě v roce 2019, tak jsou velice nepříjemným soupeřem,“ řekl Svitek v on-line rozhovoru s českými novináři z Istanbulu.

Rumunsko - Česko Ve čtvrtek od 13 hodin

Na kontinentální šampionát, kde český tým startoval třináctkrát za sebou, se dostanou vítězové devíti skupin a pět nejlepších celků z druhých míst. Těm se ale budou započítávat jen výsledky s prvním a třetím týmem ve skupině. Čtrnáctka zemí, z kterých už si zajistily postup Belgie a Srbsko, doplní pořádající Francii a Španělsko.

Oproti zápasům v Rize, kde před porážkou s Itálií český tým porazil Dánsko 84:64, má Svitek k dispozici i kapitánku Romanu Hejdovou, další křídelní hráčky Alenu Hanušovou, Veroniku Voráčkovou a Veroniku Šípovou a rozehrávačku Terezu Vyoralovou.

„Návrat opor, které za poslední roky hrají za nároďák, samozřejmě potěší, protože očekávám od zkušených hráček, že tým potáhnou a podrží v těchto důležitých zápasech,“ podotkl Svitek.

Jeho tým Rumunky v listopadu 2019 porazil doma 60:59 díky koši Kateřiny Elhotové až sekundu před koncem. „Myslím, že v Praze zahrály Rumunky velice povedený zápas. Trefovaly těžké střely a v posledních sekundách, kdy jsme vydrželi bránit, ale ne až do konce,“ vrátil se k prvnímu souboji Svitek. „Vnutily nám svůj styl hry, který není extra rychlý a agresivní, spíš si myslím, že nás chtěly uspat. Často se jim to podařilo, hrály dlouhé útoky. Proto to byl zápas s nízkým skóre,“ uvedl Svitek.

Rumunky v Praze těsně nenavázaly na úvodní domácí výhru nad Dánskem a po vysokých porážkách v Rize s Italkami a Dánkami je jejich naděje na postup jen teoretická. „Jejich kvalita v listopadu šla trošku dolů, chyběla jim i Američanka Ashley Walkerová, která v zápase s námi hrála velmi dobře. Je to hráčka, která dá 15 až 20 bodů a k tomu přidá deset doskoků,“ řekl Svitek.

Walkerová nyní v nominaci nechybí, ale jinak o soupeři nemá český tým v „bublině“ moc informací. „Když měly Rumunky před námi trénink, tak jsme museli počkat venku. Trošku je to taková neznámá,“ doplnil slovenský kouč českých basketbalistek.

Sám má k dispozici prakticky kompletní kádr. Chybí jen Kia Vaughnová z Fenerbahce Istanbul, která se z nominace omluvila z rodinných důvodů. Naposledy hrála za český tým v listopadu 2019 a Svitek chce řešení její budoucnosti u týmu nechat až po kvalifikaci.

„Teď bych do těchto věcí nešel. Jsou tu děvčata, která chtějí reprezentovat. Dělají na trénincích v přípravě maximum jak na hřišti, tak i mimo, což je věc dobré party, bez které je nějakých úspěchů těžké dosáhnout. To je pro nás nejdůležitější. Momentálně pracujeme a chceme vybojovat postup,“ podotkl Svitek.

Věří, že po problémech s třísly bude mít ve čtvrtek k dispozici i Hejdovou. „U Romči na tom každý den pracují i fyzioterapeuti a náš kondiční trenér. Zapojí se dnes i do hry a doufám, že to vydrží a bude to dobré,“ dodal Svitek.