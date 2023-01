Chybějí nám zkušenosti týpka Vemiče, vědí ústečtí basketbalisté

Zlomila už osm soupeřů v řadě, tím i vousatý klubový rekord. Ústecká basketbalová Sluneta je v NBL nezastavitelná.

„Máme nejlepší tým za dobu, co tady jsem,“ zvolal vůdce a inventář Slunety Ladislav Pecka po sobotním vítězství 93:86 na půdě Olomoucka. Bylo už osmé za sebou, historické maximum sedmi výher v řadě ze sezony 2005/06 je překonané.

„Rekord byl hodně starý, asi to o něčem svědčí. Kluci spolu drží nejen na hřišti, ale i v šatně. Z kabiny to je cítit,“ vnímá generální manažer klubu Tomáš Hrubý.

Už loni si Ústí poprvé v dějinách proklestilo v play off cestu do semifinále. Teď řádí taky, ačkoli Hrubého a spol. z entrée do sezony bolela hlava. Nynější série rozpačitý start vyžehlila. „Když jsme to měli 4-8, jel k nám Nymburk a my pak do Kolína. Kluci se v tu chvíli semkli,“ pozoroval Hrubý. Pomohly i kádrové změny a nástup Hickse s Daileym.

Po historické jízdě Ústí bilanci vyšperkovalo už na 12-8 a v našlapané tabulce je šesté. Neprohrálo už pět týdnů. „Sezona je specifická vyrovnaností, jedna prohra vás může stát tři místa. Ještě dva zápasy v základní části, pak čtrnáct v nadstavbě. Uděláme všechno pro co nejlepší pozici do play off. A zbojujeme, abychom dostali ústecký basket zase o kousek výš,“ naznačil Hrubý medailový sen. „Ještě se můžou stát mraky věcí, ale chceme lidi v Ústí bavit. A do každého zápasu jdeme s pokorou a respektem.“

Zdolaný milník těšil trenéra Jana Šotnara, výkon s Olomouckem už méně. „Měli jsme velké problémy v obraně, hráči nedokázali patřičně zatáhnout šrouby. Nemůžeme si myslet, že se soupeř porazí sám. Musíme se mentálně vrátit k tomu, co jsme hráli předtím. Čeká nás Opava a Pardubice, na ně by takový výkon nestačil,“ varoval Šotnar svou ekipu.

Hrubý vyzdvihl vnitřní sílu ústeckého týmu: „Teď, ale i s USK a Brnem se kluci nepoložili, když šel soupeř v posledních minutách přes ně. Ale příště si na to musíme už dát pozor, jednou se to může vymstít.“