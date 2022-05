Opavský Jurečka po výhře nad Nymburkem: Dnes jsem to dal krví

„Možná nás Nymburk trošku podcenil, když viděl, že Kuřka se Švandysem nehrají, asi si mysleli, že to půjde samo,“ zmínil Jurečka spoluhráče Kouřila a Švandrlíka, kteří se v předešlém duelu zranili.

A vám vyšel parádně začátek, když jste ve třetí minutě vedli 14:0, že?

Zkusili jsme na ně vlítnout. Odměnou byl ten náskok. Pak jsme se vezli na vlně. Hnaly nás tři tisícovky lidí, což nám dodalo energii. Věděli jsme, že je nás málo, že se nemáme na co šetřit. Že to pro nás, dá se říct, mohla být poslední možnost, jak trošku zdramatizovat sérii. Jinak bychom jeli do Nymburka s minimálními šancemi.

Nymburský Lukáš Palyza přiznal, že v první čtvrtině byli v panice. Co vy na to?

Už tady měli pár podobných zápasů, ale panika? Nevím. A kdyby, byl bych jen rád. Možná je trošku zakřikli naši výborní diváci.

Po přestávce Nymburk začal ztrátu stahovat. Jak vám bylo?

Očekával jsem vítr jako v Nymburce, kde nás v pátek zmlátili. Tam jsme dostávali deset dvanáct bodů za tři minuty. Teď to předvedli na začátku čtvrté čtvrtky. Naštěstí jsme zase měli momenty, kdy jsme se do hry vrátili.

Neobával jste se o výsledek, když hostující Benda ve 33. minutě otočil stav na 62:63?

I když to pak bylo na dva koše, furt to bylo hratelné. Pokud by přidali dva tři rychlé protiútoky, naše hlavy mohly jít dolů, což se nestalo. Naštěstí, protože kvůli dvou třem minutám prohrát celý zápas, v němž celou dobu vedeme, by byla škoda.

A vy jste dal za stavu 62:65 důležitou trojku...

Jo, pomohl jsem těžkou trojkou. A furt jsem věřil.

Síly vám nedocházely?

Určitě, už jsme zalezli do zóny, kde nemusíme presovat celé hřiště. Musíme hrát i hlavou, nejen nohama, hlavně ti starší. A vyplatilo se nám to.

Nečekal jste, že Nymburk bude přece jen tlačit více?

Tlačili, Šiřa (rozehrávač Šiřina) toho měl plné zuby. Furt na něho byli nalepení. Přidali se jiní, kteří pomohli vyvážet balon, týmovým výkonem jsme to zvládli.

Jak jste přišel k tomu poraněnému nosu?

Tuším, že mě trefil asi Maty (spoluhráč Markusson). Když šel po bloku loktem dolů, tak jsem se tam připletl. Bylo to nezaviněné, stejně jako od Vojty (Hrubana), od něhož jsme dostal do lícní kosti. K tomu jsem měl rozkousnutý jazyk. Dnes jsem to dal krví, ale vyplatilo se. Hlavně, že máme vítězství. Protože jsem si říkal, že budu mít třeba zlomený nos a prohrajeme o bod... To už bych fakt něco rozkopal (usmívá se).