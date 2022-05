Opavský basketbalista Slavík: Zkusíme Nymburk ještě potrápit

Opavští tak srovnali stav zápasů na 1:1 a dnes od 17.00 nastoupí v Nymburce. Domu se vrátí ve čtvrtek od 18.00.

Co se dá čekat od dalších nejméně dvou utkání?

Nymburští nastoupí ještě s větší agresivitou, už nám nebudou chtít pustit ani jeden zápas. Uvidíme, jak to dopadne. Doufám, že něco ještě vyhrajeme, nejlepší by bylo celou sérii otočit...

Jenže k tomu potřebujete vyhrát v Nymburce.

Tam je to těžké, ale v této sezoně jsme ukazovali, že i u nich se dá hrát. Uvidíme, jak nám to půjde v nynější zúžené rotaci, ale věřím, že je potrápíme.

Kvůli velké marodce jste ve druhém finálovém duelu nasadili jen osm hráčů. Kde se ve vás vzala síla, abyste porazili Nymburk?

Bylo to hodně náročné, ale semkli jsme se jako tým. Bojovali jsme, i když nám po předchozím utkání vypadli další hráči (Kouřil a Švandrlík) základní rotace. K tomu nás tady hnaly tři tisíce fanoušků, i kvůli nim jsme za tu výhru v okleštěné sestavě moc rádi.

Důležitý byl určitě váš vstup do utkání, v němž jste už ve třetí minutě vedli 14:0, že?

Tak jak Nymburští na nás vletěli u nich, tak my doma na ně. Do druhé půle jsme šli za stavu plus devět a věděli jsme, že soupeř do ní vždy nastupuje s velkou energií. Ale nepolevili jsme a rvali se až do konce.

Přesto, nelekl jste se, když protivník ve 33. minutě otočil stav na 62:63?

To ano. Nymburk má kvalitu, věděli jsme, že budou dotahovat. Ale říkali jsme si, že když přes nás půjdou, tak nesmíme přestat hrát, že musíme pořád bojovat, předvádět naši hru, a nakonec to dobře dopadlo.