Dočkají se Češky? Startuje přípravný turnaj O cenu města Trutnova

Pro obě rivalská družstva z kraje to bude generálka na ligovou soutěž, přitom pro Hradec druhý zápasový test, pro pořádající Trutnov první, ale i poslední.

Tradiční předzvěst startu ligové soutěže, která do Královéhradeckého kraji téměř každoročně přináší medailový úspěch, odstartuje už dnes.

Netradičně mimo Trutnov, ale v Hradci, kam přijedou brněnské Žabiny. Hrát se bude v hale na Eliščině nábřeží od 17 hodin. „Podle rozlosování nám vyšlo, že bychom museli hrát v sobotu dvě utkání, proto jsme se s Žabinami i s pořadateli turnaje dohodli na tomto řešení,“ vysvětlil Miroslav Volejník, manažer hradeckého klubu.

O pohár města Trutnova skupina A:

Lokomotiva Trutnov

Piešťanské čajky

Gorzów

Lokomotiva Trutnov Piešťanské čajky Gorzów skupina B:

Žabiny Brno

Ostrava

Sokol Hradec Králové

Žabiny Brno Ostrava Sokol Hradec Králové program turnaje: čvrtek 19. 9. (v Hradci Králové):

Sokol Hradec Králové - Žabiny Brno (17.00)

pátek 20. 9. ( v Trutnově):

Trutnov -Piešťanské čajky (17.30)

Žabiny Brno - Gorzów (19.30) sobota 21. 9. (v Trutnově):

Piešťanské čajky - Ostrava (12.30)

Gorzów - Hradec (15.30)

Ostrava - Trutnov (17:30) v neděli 22. 9. (v Trutnově):

zápas o 5. místo (10.30)

o 3. místo (12.30)

finále (14.30)

Od zítřka turnaj už proběhne tak, jak jsou basketbaloví fanoušci zvyklí, a to v podání šesti družstev, z nichž dvě přijedou ze zahraničí. „Letos se sice neúčastní týmy, které hrají Euroligu, ale i tak je konkurence kvalitní,“ uvedl manažer trutnovské Lokomotivy Petr Kapitulčin. Tuto kvalitu společně s českými zaručují dvě zahraniční družstva, jak slovenské Piešťany, tak polský Gorzów totiž do Krkonoš přijedou jako úřadující vicemistryně svých zemí.

Trutnovský turnaj na konci tohoto týdne napíše už svoji dvacátou kapitolu. O tom, že v minulých letech přitahoval evropskou kvalitu, svědčí i to, že poslední český vítěz je v jejich kronice zapsaný k roku 2010, tehdejší 11. ročník vyhrál Valosun Brno. „I když družstva ze zahraničí svoji kvalitu mají, mohli bychom se letos dočkat znovu českých vítězek,“ myslí si Kapitulčin.

Pro Trutnov i pro Hradec, tradiční rivalské týmy, může být tato meta velkou výzvou. Hradecké Lvice totiž turnaj nevyhrály ještě nikdy, pořádající Trutnov pouze jednou, a to už v roce 2005.

Hradec půjde do turnaje ověnčen trofejí z turnaje v Ostravě, který minulý týden vyhrál v konkurenci domácího družstva, slovenských Košic a maďarské Pécse. Trutnov nastoupí poté, co zatím pouze trénoval. „Zápasy nás čekají teprve nyní a bude to pro nás velká příprava. Nebude to jednoduché, ale rádi bychom alespoň jeden ze tří zápasů, které nás čekají, vyhráli. Povedlo se nám to v posledních letech vždycky,“ řekl Kapitulčin.