Basketbalistky Hradce předvedly výborný rozjezd, dominovaly turnaji

Nejnižší výhra o patnáct bodů přišla v úvodním zápase s pořádající Ostravou. Ve zbývajících dvou zápasech rozdíl skóre v jejich prospěch narostl, po dvaceti bodech v duelu s Košicemi na propastných 48 s maďarskou Pécsí.

Basketbalistky Sokola Hradec Králové vstoupily do zápasové části letošní přípravy na nejvyšší soutěž v ohromné pohodě. Memoriál Jiřího Jurdy jasně ovládly.

„S výkony jsme byli opravdu spokojeni, hlavně s ohledem na to, že jsme od dubna, kdy jsme hráli v lize o bronz, nehráli zápas. Na hráčkách byla vidět chuť, dobře běhaly, vycházela nám i střelba. Zvlášť zápas s maďarským družstvem byl z naší strany hodně vydařený,“ uvedl Miroslav Volejník, manažer hradeckého klubu, „hlavně máme radost z toho, že máme k dispozici, na rozdíl od loňského léta, jedenáct zdravých hráček.“

Tři týdny před startem Ženské basketbalové ligy jsou v Hradci spokojeni s tím, že tým je prakticky kompletní. Na rozdíl od loňska, kdy několik hráček vinou zdravotních problémů nemohlo trénovat a dohromady se tým dostával až v průběhu ligové soutěže. „Chybějí nám sice dlouhodobě zraněné Michaela Matušková a Simona Fišerová, u kterých s návratem počítáme někdy na konci roku, ale jinak máme sestavu, se kterou půjdeme do ligové soutěže,“ potvrdil hradecký manažer.

Lvice tak začnou hájit loňský ligový bronz podpořený premiérovým triumfem v Českém poháru v hodně podobné síle. Chybět bude jen Lichtarovičová, jinak k žádné další změně v kádru nedošlo. S výjimkou nadějné dorostenky Noskové, která se předvedla nyní na turnaji, trenérský tandem Romana Ptáčková a Miroslav Volejník s ní počítá i do ligové soutěže. „Bude v kádru pro sezonu,“ potvrdil manažer a asistent trenérky v jedné osobě.

Vedení hradeckých Lvic už nepočítá s tím, že by kádr družstva nějak doplňovalo, ani kvůli tomu, že Matušková a Fišerová první část sezony nestihnou. „Nepočítáme s tím, to by se muselo naskytnout něco neočekávaného,“ poznamenal Volejník.

Další přípravné zápasy odehraje hradecké družstvo už ve druhé polovině tohoto týdne v rámci turnaje O velkou cenu Trutnova. Ten je sice v Krkonoších naplánován od pátku do neděle, ale Lvice do něj vstoupí už ve čtvrtek domácím duelem s Žabinami Brno. Vedle čtvrtečních soupeřek budou třetím účastníkem této skupiny turnaje ještě Piešťanské čajky, ve druhé skupině na sebe narazí domácí Trutnov, polský Gorzów a slovenské šampionky z Ružomberoku, které budou v turnaji obhajovat loňské prvenství.