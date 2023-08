Vztah NBA s Čínou: přes víno k armádě. Dojde na Hardenovo potupné sbohem?

Rozladěná hvězda NBA prožívá v komunistické velmoci vskutku pestré dny. Kromě až nadmíru úspěšné propagace značky J-Harden Wine stihl prohlásit svého šéfa z filadelfského klubu Daryla Moreyho za lháře a vyjádřit touhu ukazovat nadšenému čínskému lidu své nevšední dovednosti v tamní národní lize.

Slavný basketbalista James Harden při propagaci svého vína.

Moc dobře věděl, jak rychle se jeho slova rozletí do zbytku planety. Není naivní. Reakce? NBA záhy spustila vyšetřování Hardenových slov směrem k Moreymu.

Jestliže si někdejší nejužitečnější hráč zámořské soutěže otevřeně rýpl do prezidenta basketbalových operací Philadelphia 76ers, zároveň nepřímo pošťouchl i NBA.

Kdyby jedna z předních tváří poslední dekády prchla do Číny, liga by se musela stydět.

Taková potupa!

Zatímco ještě relativně nedávno byly vztahy NBA s čínským basketbalem – v první řadě samozřejmě díky penězům – nadmíru přátelské, teď jsou přinejmenším vlažné.

A zrovna zmíněný Morey je spoluviníkem. Před čtyřmi lety tweetnul (Elon Musk promine) vzkaz na podporu svobodného Hongkongu a Číňané se mohli vzteknout. NBA mizí na osmnáct měsíců z tamních televizních obrazovek, popularita soutěže logicky klesá.

Což znamená zároveň ohromné ztráty pro americkou stranu, jež je v tzv. projektu NBA China notně zainteresovaná.

Do holportu NBA s Čínou masivně investovaly podniky jako Lenovo, Disney nebo ESPN, o krok pozadu nezůstali ani kluboví majitelé. Každý z nich poslal na východ Asie v průměru 150 milionů dolarů.

Daryl Morey a James Harden na tiskovce v únoru 2022, to byli ještě přátelé.

Ač se hlavouni nejprestižnější soutěže světa na veřejnosti hlídají, chválí a dávají si záležet na každém vypuštěném slově, vycítíte, jaký odstup si najednou drží. A občas i přešlápnou, jako když Chamath Palihapitiya, někdejší spolumajitel Golden State Warriors, prohlásil, že „genocida Ujgurů přece nikoho nezajímá“.

Nervozita mezi USA a Čínou roste i kvůli momentálnímu napětí ve světové politice, k němuž zajisté nejvíce v poslední době „přispěla“ ruská agrese na Ukrajině.

Najednou začaly Američany trápit monstrózní investice klubových majitelů NBA, kteří do Číny sypou těžké miliardy dolarů.

Do svízelné situace se dostal třeba Micky Arison. Vlastník poraženého finalisty posledního ročníku Miami Heat skoupil za 375 milionů dolarů podíl u největšího provozovatele lodních plaveb na světě. Ten se však poté spojil s čínským státním podnikem na výrobu lodí, který se stará o produkci plavidel pro čínskou armádu.

Kdyby se tedy Čína hypoteticky zapojila do některého z válečných konfliktů, měla by skrze Arisona a další nepřímou podporu Spojených států. A to si ve Washingtonu nepřejí.

„Představte si, že napadne třeba Tchaj-wan,“ pro ESPN přemítá Matt Schrader, analytik čínského politického dění z Mezinárodního republikánského institutu (IRI). „Financování čínské bojeschopnosti je velkým vykřičníkem.“

Co se Hardena týče, může NBA částečně uklidnit aspoň fakt, že má s Philadelphií ještě na rok platnou smlouvu. Ale výroky o možném přesunu fungují na ni jako rudý hadr na býka.