Proč se Harden opřel do šéfa? Vedení NBA rozkrývá lži ve Philadelphii

Basketbalová NBA se začala zabývat situací ve Philadelphii poté, co hvězdný rozehrávač James Harden označil prezidenta klubu Daryla Moreyho za lháře. Podle televizní stanici ESPN zahájila liga kvůli hojně medializovanému výroku trojnásobného nejlepšího střelce zámořské soutěže vyšetřování. Vedení NBA se podle všeho snaží zjistit, zda Hardenovi klub neslíbil něco, co by bylo v rozporu s pravidly platového stropu.