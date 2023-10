Hardenovo trápení u konce? V NBA by měl zamířit z Philadelphie do LA Clippers

Basketbalista James Harden by se měl v NBA stěhovat z Philadelphie do Los Angeles Clippers. Podle serveru ESPN ho Sixers vymění za Nicolase Batuma, Marcuse Morrise, Roberta Covingtona a Kenyona Martina. Opačným směrem by ještě měli zamířit P. J. Tucker a Filip Petrušev.