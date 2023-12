Škoda, že naše zlepšení nestačilo na výhru, litoval opavský křídelník Slavík

První a jedinou výhru ve skupině B Ligy mistrů měli basketbalisté Opavy na dosah. Leč koncovku nezvládli, řeckému Promitheasu Patras podlehli 97:100 v prodloužení.

„Náš výkon byl super. Bylo vidět zlepšení. Škoda, že to nestačilo na výhru, což by bylo skvělé zakončení Ligy mistrů a navíc před našimi výbornými fanoušky,“ řekl opavský křídelník Jakub Slavík.

Většinou jste dotahovali. Nechyběly vám v závěru už síly?

Samozřejmě, ale i soupeři. Škoda několika zbytečných chybek, ty nás stály zápas. Hosté trefili nějaké dobré střely a vesměs si udržoval vedení. Vyhráli zaslouženě.

Byli jste nejblíž výhře, když 1,9 vteřiny před koncem základní části Townes házel tři trestné hody a dal dva, čímž vyrovnal a zařídil prodloužení?

Dát tu šestku, mohl to být potenciální moment na výhru. Ale Marques (Townes) nám hodně pomohl, takže nejde říct, že je to jeho chyba, to rozhodně ne.

Často jste zkoušeli střílet za tři body, ale v prodloužení jste se už neprosadili...

... Škoda, že jsme si nějakou trojkou nepomohli, mohlo nás to nakopnout.

Byl důvod vaší střelby z dálky i ten, že hosté měli pod košem výborného Coffeye?

Je to tak, Coffey, ale i Stephens jsou skvělí pivot. Bylo těžké přes ně balon doskočit a dostat se do koše. Trojková střelba se tak nabízela, ale důležité je nezaleknout se těch pivotů a hru proložit nějakým nájezdem. Nejde pořád střílet za tři body.

Tento měsíc Patras posílil Tim Frazier, rozehrávač, který má za sebou osm sezon v NBA. Nemrzelo vás, že nehrál?

Asi by jim dost pomohl... Ale chyběl jim i jeden řecký pivot. A i my jsme byli oslabeni (o Kvapila a Zbránka – pozn. red.), takže ten zápas nebyl ovlivněn nějakou marodkou.

Rozehrávač Jakub Šiřina přihrává kolem De Shawna Stephense z Patrasu.

Vy jste bojoval tak, že jste při jednom z útoku srazil kameramana, který seděl za košem. Vnímal jste to?

Vnímal. Snažil jsem se ho ještě zvednout a pomoci mu, ale Patras hned založil rychlý protiútok, takže nebylo moc času ho zvedat. Jak jsme si ale po zápase plácali s fanoušky, omluvil jsem se mu. Říkal, že je to dobré, že se mu nic nestalo.

Odehráli jste v tomto ročníku Ligy mistrů nejlepší zápas. Znamená to, že jste si už na tu úroveň zvykli?

Byli jsme schopni se adaptovat na tu tvrdší hru, kterou hrají týmy v Champions League. První zápas ve skupině v Řecku šlo vidět, že jsme vystrašeni, měli jsme hloupé ztráty. Dneska jsme se jim už tou fyzickou hrou dokázali vyrovnat.

Takže kdybyste v Lize mistrů pokračovali, začali byste vyhrávat?

(Směje se) Těžko říct.

Po utkání zástupci klubu pustili video s hercem Ivanem Trojanem, který fanouškům oznámil, že za Opavu nastoupí 30. prosince v domácím utkání s Pískem. Jaké to bude?

Už s námi absolvoval nějaké basketbalové tréninky, byl i v posilovně s kondičákem Janem Zlámalem. Ivan se dostává do shape (do formy), ať je třicátého stoprocentně připravený. Bude to show.