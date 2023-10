Basketbalisté mistrovské Opavy zdolali v duelu neporažených týmů USK

Slezany dotáhl v dramatickém vyrovnaném duelu k výhře Jakub Šiřina. Kapitán úřadujících šampionů nastřílel 28 bodů, navíc přidal šest asistencí a pět doskoků. Po přestávce pomohl po nevydařené druhé čtvrtině 14 body k obratu skóre. Hosté těžili i z trestných hodů, kterých se na Folimance střílelo celkem 78. Opava měla 49 šestkových pokusů, z nichž 36 proměnila.

Trenér vítězů Petr Czudek měl z výhry radost. „Jsme rádi, protože USK tady porazilo jak Nymburk tak Brno. Tady si věří,“ konstatoval. „USK hlavně v druhé čtvrtce dalo 28 bodů, a to byl problém. Třetí čtvrtka, jako první, nám vyšla. Odskočili jsme a pak už jsme to zkušeně dohráli. Výborný zápas dnes Kuba Šiřina, který to vzal na sebe a dal tu důvěru spolu s Martinem Gniadkem,“ pochválil dvě zkušené opory.

Trenér domácích Frank Kuhn litoval, že jeho svěřenci nadějně rozehraný zápas nedotáhli. „První dvě čtvrtiny jsme hráli dobrý basketbal a do přestávky jsme šli s malým náskokem, ale to proti týmu jako Opava nestačí. Hrají opravdu dobrý basketbal a kombinují řadu stylů obrany a útoku. Na to abyste proti nim vyhráli, musíte hrát v podstatě perfektní basketbal a my jsme dnes měli pár hráčů, kteří neměli úplně svůj den,“ uvedl.

Kolín zvládl duel s Brnem, které v minulém kole získalo skalp Nymburka, bez zaváhání. Holden Redparth pomohl k výhře 23 body, Jakub Petráš zaznamenal double double za 22 bodů a 12 doskoků. Slavia zdolala na domácím hřišti Děčín 80:76 a připsala si druhou výhru v sezoně. Lesley Varner k tomu přispěl 32 body a 12 doskoky. I pátý zápas v sezoně naopak prohrála Ostrava, která na hřišti Olomoucka podlehla 88:97.

Basketbalová Kooperativa liga mužů - 5. kolo: USK Praha - Opava 71:82 (12:20, 40:35, 53:64)

Nejvíce bodů: Samoura 14, Johnson a Petružela po 10 - Šiřina 28, Gniadek 16, Pecháček a Puršl po 9. Kolín - Brno 79:60 (27:12, 49:30, 64:48)

Nejvíce bodů: Redparth 23, Petráš 22, Smith 18 - Šiška 21, Lee, Š. Svoboda a Zdanavičius po 11. Olomoucko - Ostrava 97:88 (20:21, 45:39, 73:63)

Nejvíce bodů: Feštr 27, McBrayer 21, Bailey 16 - Williams 26, Weaver 21, Jeter a Majerčák po 14. Slavia Praha - Děčín 80:76 (18:21, 36:31, 54:56)

Nejvíce bodů: Varner 32, Shelton 16, Mareš a Thompson po 9 - M. Svoboda a Walton po 16, Pomikálek 14.

Tabulka: