Američan Dailey si zlomil nohu a končí v Ústí, nahradí ho znovu cizinec

Dailey měl zdravotní potíže už v minulé sezoně, přesto ho Ústí znovu angažovalo. „Stojím si za tím, že kdyby byl zdravý, tak je to hráč, který by přesahoval tuhle ligu.

Dvoumetrový střelec, levák, má nájezd, chce bránit. Poměr cena/výkon byl u něj skvělý, proto jsme do toho šli i s tím rizikem, že se může zranit. A bohužel se to stalo hned ve čtvrtém zápase,“ mrzí ústeckého šéfa. „Je to fajn kluk a basketbalista s obrovským potenciálem, ale jeho zdraví je křehké. Bude to muset řešit, pokud chce ještě chce hrát profi basket, což mu samozřejmě přeju.“

Dailey se zranil hned na začátku středečního zápasu v Ostravě, kde Sluneta uspěla 91:62. Po sérii tří porážek to bylo její první vítězství v letošní NBL. „Potenciál našeho týmu je určitě větší, než jsem převáděli dosud. Věřím tomu, že výhrou v Ostravě se to zlomí. Teď sice máme těžký zápas v Pardubicích, kam nejedeme v roli favorita, ale pak hrajeme třikrát doma a musíme ukázat, co v nás je,“ upíná se šéf k domácímu trojboji s Olomouckem, Slavií a USK.

Sluneta je s bilancí jedné výhry a tří porážek stále daleko za očekáváním, nejvíc Hrubého mrzí krach v domácím derby s rivalem Děčínem. „Ať je to první či tisící derby, vždy to pro mě bude výjimečný zápas. Děčín nám ukázal, proč byl loni ve finále ligy. Má válečnickou mentalitu, přehrál nás bojovností, to mě mrzelo. Musíme se z toho poučit!“

Ani hvězdný Ty Nichols, jehož Ústí v létě přetáhlo regionálnímu konkurentovi, Ústí k výhře v derby nedotáhl. „Musím ale říct, že mě hrozně překvapil mentalitou, i tím, jak se ujal role v kabině. Než přišel, šly o něm různé zvěsti, jaká je to povaha, jak přistupuje k tréninku. Měl jsme trochu obavy, ale mile mě překvapil,“ chválí letní top posilu.

Pochyby vzbudil i nedávný příchod jiné americké hvězdy Lamba Autreyho, který poslední dobou cestoval mezi kluby a navíc je podobně jako Nichols trochu individualista. „Ale myslím, že v těch prvních dvou zápasech, co odehrál, předvedl kvalitní a soustředěný výkon. A hodně lidem zavřel pusy.“

I proto Ústí věří v posun tabulkou, které po čtyřech kolech dominuje mistrovská Opava se stoprocentní bilancí. Naopak donedávna „neporazitelný“ Nymburk má na kontě už dvě prohry.

„To asi nikdo nečekal. Stejně tak třeba to, že Olomoucko vyhraje v Děčíně. Výsledky jsou divoké, ale je to dobře, liga bude zase atraktivní jako loni. Snad ten basketbalový boom, co jsme zažívali, bude pokračovat dál,“ přeje si Hrubý.