Basketbalisté Pardubic a Kolína jsou v semifinále Českého poháru

Pardubičtí měli od začátku navrch, ale v závěru dobře rozehraný zápas málem ztratili. Vedli totiž až o 17 bodů, jenže Brno dokázalo skóre v poslední čtvrtině otočit. Pardubice ale nakonec dotáhly zápas do vítězného konce, a to především zásluhou Tomáše Vyorala, který byl s 27 body nejlepším střelcem utkání.

Semifinálové dvojice Pardubice - Kolín

Nymburk - Hradec Králové

„Nám utekl kus první čtvrtiny se šňůrou 0:10 a pak přišla druhá šňůra 0:9 za našeho vedení 82:80. Tam jsme zápas ztratili,“ řekl trenér Brna Lubomír Růžička. „Měli jsme krásný úsek na plus 16, ale pak následovala sekvence, kdy jsme deset minut nebyli schopní dát koš a soupeř šel přes nás. Naštěstí jsme to na konci zase přitáhli a vyhráli,“ dodal kouč Pardubic Adam Konvalinka.

Druhé čtvrtfinále mělo naopak do začátku do konce jednoznačný průběh. Svitavy dokázaly s Pardubicemi držet krok jen v úvodu zápasu a ve třinácté minutě navíc přišly o rozehrávače Romana Marka, který po jednom ze soubojů neudržel nervy na uzdě a byl vyloučen.

„Někdo tam Romana strčil a on škaredě spadl. Nevím, co řekl rozhodčímu, jestli to bylo na vyloučení už třináct minut po začátku,“ uvedl trenér Svitav Lukáš Pivoda. „Asi to rozhodčí vyhodnotil, jak to cítil, jestli to bylo správné, nebo ne, není na mně, ale samozřejmě šlo o hrozné ovlivnění zápasu,“ dodal.

„Bez Marka jsme byli jako bez nohy. Přesto to náš výkon v útoku neomlouvá. Někteří hráči jen ukazovali, že si nezaslouží být na palubovce, když při absenci Romana měli převzít otěže utkání, což je velmi smutné,“ přidal Pivoda.

Kolínu k vítězství pomohl ziskem double double za 19 bodů a 11 doskoků zaznamenal Lee Skinner, zatímco Adam Číž přidal 17 bodů a 9 asistencí. Za Svitavy Delvon Johnson nasbíral 12 bodů a 11 doskoků.

Semifinálové zápasy jsou v Nymburce na programu v sobotu.