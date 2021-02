Začalo Final 8 domácího poháru. Do hry jdou Pardubice i Svitavy

„Jsme spokojeni, protože poprvé v historii klubu nenarazíme hned v prvním utkání pohárového turnaje na Nymburk,“ neskrývá kouč Svitav Lukáš Pivoda v rozhovoru pro web nejvyšší soutěže.

Kolín do čtvrtfinále prošel díky dvěma vítězstvím v osmifinále nad Děčínem 92:76 a 85:79, zatímco Tuři byli rovnou nasazeni do finálového turnaje. Budou na něm obhajovat loňské třetí místo. „Určitě by to byl úspěch. A hlavně možnost revanšovat se za tu ne úplně povedenou sezonu,“ říká rozehrávač Turů Roman Marko.

Svitavy však musí postupně, leckdo je viděl ve finále ligy s Nymburkem, a přitom je čeká skupina A2... V první řadě je tedy potřeba přehrát Kolín. „Hraje ve velké pohodě, tým si sedl a opírá se o velké individuality. Jeho hráči si basketbal užívají,“ varuje Pivoda. „Kolín prožívá vynikající sezonu (v lize mu patří třetí příčka, v základní části vyhrál posledních sedm utkání v řadě), ale porazit se dá,“ věří Marko.

Jeden z cílů je hrát o víkendu

V podobný počin doufají i v táboře regionálního rivala v Pardubicích. Beksa bude taktéž v Nymburce od 15 hodin bojovat proti Brnu, kterému může děkovat za porážku Svitav v posledním kole základní části. Díky ní uhájila postup do A1.

Tomáš Vyoral (vpravo) z Pardubic jde do koše kolem Viktora Půlpána z Brna.

„Na začátku roku jsme si stanovili tři cíle a jeden z nich je zahrát si ve Final 8 tři duely. Máme velkou motivaci dostat se do víkendových zápasů,“ hlásí trenér Pardubic Adam Konvalinka.



„Známe silné stránky Brna a víme, na co se bude spoléhat. V lize už jsme ho dvakrát porazili, což nám dává naději i do čtvrtfinále. Jednoduché to ale nebude,“ upozorňuje kapitán Beksy Kamil Švrdlík. Finálový turnaj v Nymburce odstartoval už včera. V úvodním čtvrtfinále Hradec Králové porazil pražský USK 84:72 a po uzávěrce strany pak skončil první velký zápas Českého poháru mezi Nymburkem a Opavou