Uražená hvězda, naštvaný klub. A do telenovely z NBA se přidalo i zranění

Přesně pro tohle v USA mají výraz „lose-lose“, tedy situace se samými poraženými. V New Orleans by ji právě teď mohli vyučovat. „Byli jsme marní. Jak to tak vypadalo, zápas nikoho z nás nezajímal,“ hořce pronesl Anthony Davis o výkonu basketbalistů Pelicans. Zároveň ale mluvil sám o sobě.

Jednička draftu 2012 a nezpochybnitelná superstar NBA zažila cosi nevídaného, kanonýr Davis si za 24 minut připsal tři body! Při takovém časovém vytížení je to nejhorší počin jeho kariéry. „Je zřejmé, že spoustu střel bych jindy proměnil,“ přiznal americký olympijský šampion; proti Orlando Magic při debaklu 88:118 trefil jedinou z devíti.

A lepší to nejspíš nebude.

Elitní zámořská liga se dívá na telenovelu v přímém přenosu. Davis, jemuž New Orleans platí za sezonu v přepočtu asi 580 milionů korun, totiž před blížící se uzávěrkou přestupů pronesl: „Cítím, že přišel čas. Dal jsem tomuhle klubu a městu všechno. Ale kariéry jsou krátké a mně nejde jen o peníze, ale o to, co po mně zbude. O můj odkaz.“

Přeloženo: Nechci tu hrát.

To je nestandardní, ale nejspíš pochopitelné. Davis v NBA nikdy nenastupoval za jiný klub, jenže New Orleans si svůj karneval užívá jen při proslulé slavnosti Mardi Gras, na basketbalové oslavy to tam nevypadá. A on chtěl začít vítězit.

Šéfové ale řekli ne. Ba co víc, vytočili se doběla. Rozhodli se Davise „vydusit“ tak, že se musely zapojit špičky ligy. Reportér ESPN Brian Windhorst uvedl, že vedení NBA poslalo k Pelicans vzkaz: Pokud bude zdravý Davis jen vysedávat na lavičce, za každý takový zápas zaplatíte pokutu 100 tisíc dolarů.

„Což je podle mě skvělá věc, protože tenhle kluk přitáhl k basketbalu ohromné množství lidí. A ti se na něj chtějí každý večer koukat,“ říkal legendární Scottie Pippen.

Optimismus vydržel dva zápasy.

Když Davis nastoupil poprvé po uzávěrce přestupů, část fanoušků New Orleans na něj doma bučela. „Bylo to vážně divné, ale i takový je život. Tohle nebudu vnímat. Hluk z hlediště, šumy na Twitteru... Co to je?“ A kritiky hlavně umlčel 32 body: „Asi vás nebude bavit bučet na někoho, kdo jich dá tolik, ne?“

Scottie Pippen

Napodruhé klesnul na 14 bodů. No a napotřetí proti Orlandu to bylo vyloženě šílené. I agentura AP, která se coby zpravodajský servis nevyžívá v expresivnosti, jej v titulku označila za „roztrpčeného“.

Slova „Už tu nechci hrát“ se rázem zhmotnila. Tým působil otřeseně. „Nechci se už o tom bavit,“ kabonil se kouč Alvin Gentry. „Musíme tohle téma rychle zakopat pod zem a posunout se dopředu.“

V probíhající sezoně přitom generační talent Davis, který byl s výjimkou nováčkovské sezony vždy povolán do All-Star Game, ještě přitlačil. Bodový průměr si zvedl na 28,5 (v kariéře 23,9), doskočil přes 13 míčů za zápas (v kariéře 10,6).

Vysnil si zasloužený odchod jinam, místo toho je pohřben v bezčasí. A jeho klub krvácí s ním. Zrodil se totiž pat jako vyšitý.

Pelicans se zachovali navýsost logicky: Pippen může mít pravdu v tom, že diváky připravují o představení jejich miláčka (pokud jím tedy ještě je), ale zároveň se rozhodli chránit svoji nejcennější investici. Je prakticky nepředstavitelné, že by 25letý Davis neodešel v létě - a to měli riskovat jeho vážnější zranění, které jej může učinit nevyměnitelným, takže by jim zbyl uražený lazar a navrch díra v rozpočtu?

A když se má něco pokazit... Duel číslo čtyři, v noci na pátek proti Oklahoma City, Davis opustil se zraněným ramenem, podle zpráv ESPN snad pouze pohmožděným. Což by vlastně mohlo být řešení, jakkoli krutě to zní.

Hvězdný basketbalista by mohl v klidu rehabilitovat, aniž by se nějak radikálně snížila jeho potenciální cena na trhu. Což je pořád lepší než trudné večery, při nichž zápasy nebaví ani jeho, ani zbytek týmu.