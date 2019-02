New York slaví po 18 prohrách. Davis se zranil, Westbrook koncertoval

New Orleans vybojovali cenné vítězství nad Oklahoma City, nejdůležitější moment zápasu však přišel už v závěru první půle. Anthony Davis se pokusil zblokovat Nerlense Noela, jenže mu při tom křuplo v rameni. Místo dalšího basketbalového programu čekalo hvězdu sezení u doktora, do utkání už se nevrátila.

Jak vážné je Davisovo zranění, se ještě neví. Zásadní problém by jistě snížil jeho cenu na letním přestupovém trhu, pokud se Pelicans tou dobou rozhodnou vyhovět hráčově nedávné žádosti o výměnu.

Také pro oklahomského náhradníka Noela to byl zvláštní večer, blýskl se 22 body a 13 doskoky (z toho osmi útočnými), což jsou u něj nevídaná čísla. A zdá se, že nevědomky naplnil svou zlou sudbu. V roce 2013 jej Pelicans draftovali a on se těšil na souhru s Davisem, krátce poté byl vyměněn do slabé Philadelphie. Prohlásil tehdy, že týmy, které si mu nedaly šanci, budou litovat.

Anthony Davis se pokouší o blok, ale poraní si rameno:

Výjimečný večer prožil oklahomský Russell Westbrook, svou rekordní sérii triple double prodloužil o jedenáctý zápis. Vcelku tradičních 14 doskoků a 11 asistencí ozdobil 44 body, když proměnil 18 ze 30 střel.

Někdejšímu nejužitečnějšímu hráči NBA se v této sezoně střelecky nevede, ve čtvrtek však musel zastoupit Paula George. Ten sice zaznamenal 28 bodů, ale na 11 košů spotřeboval 29 pokusů. Zoufale působila především jeho snaha prosadit se zpoza tříbodového oblouku, uspěl třikrát ze 17 střel. Svá čísla doplnil o sedm doskoků a šest asistencí.

Noel byl s 22 body třetím, jenže také posledním dvouciferným střelcem Thunder, zbytek kádru se k zakončení příliš nedostával.

Pelicans táhl Julius Randle, svých 33 bodů, 11 doskoků a šest asistencí korunoval třemi důležitými trefami v posledních minutách. Jrue Holiday ho doplnil 32 body, sedmi asistencemi a pěti doskoky. Davis během 15 minut zvládl 14 bodů a čtyři doskoky.