James skvělý, Lakers bídní. Thompson zazářil i s vykloubeným prstem

Lakers prohráli čtvrtý z posledních pěti zápasů. Ale zatímco neúspěchy v halách Golden State, Indiany a Philadelphie za překvapení považovat nelze, nezdar v Atlantě je ranou do sebevědomí celku usilujícího o play off. Dvanáctý tým Východní konference si proti Lakers ukončil sérii tří porážek, porazil je poprvé za poslední tři roky.

Roli muže zápasu navíc LeBronu Jamesovi vyrval dvacetiletý nováček domácího celku Trae Young. Zaznamenal 22 bodů, 14 asistencí a šest doskoků. A přes Jamese vedl rozhodující akci zápasu - nájezd s faulem minutu a půl před koncem, který přinesl Hawks vedení 115:108.

Young najíždí a trefuje se i přes Jamesův faul:

James má přitom za sebou jeden z lepších zápasů od návratu po zranění třísel. Nastřádal triple double 28 bodů, 16 asistencí a 11 doskoků. Už o poločase měl na kontě 10 asistencí.

K úspěchu proti hůře postavenému soupeři nepomohlo ani 19 bodů od Kyla Kuzmy i od Brandona Ingrama, Kuzma je doplnil pěti doskoky, Ingram šesti. Reggie Bullock stihl 15 bodů, Rajon Rondo 13 bodů a sedm asistencí a Kentavious Caldwell-Pope nasázel také 13 bodů.

Lakers jsou po dlouhé době pod 50 procenty, pauzu stráví s bilanci 28 výher a 29 porážek. Na osmé Sacramento ztrácejí dvě výhry a mají o odehraný zápas více.

LeBron James proti Atlantě:

Hawks v první čtvrtině trefili 10 trojek, což je vyrovnaný klubový rekord, celkově jich nasbírali 16. K výhře dospěli, i když v posledních šesti s půl minutách nastříleli jen sedm bodů.

Youngovi výrazně pomohl John Collins s 22 body a osmi doskoky, ač musel překonávat potíže s fauly. Taurean Prince zvládl 17 bodů, Dewayne Dedmon 12 bodů a pět doskoků a dvaačtyřicetiletý Vince Carter se postaral o 11 bodů a pět doskoků. Atlanta už ve zbytku sezony nepotřebuje služby Jeremyho Lina, vykoupila ho ze smlouvy. Oblíbený rozehrávač má namířeno do Toronta.

Přímý střet o čtvrté místo Východní konference proti rivalovi z Bostonu prověřil obměněnou sestavu Philadelphie. V Sixers spokojení nebudou, doma prohráli 109:112. Celtics je porazili i ve třetím souboji této sezony, přestože tentokrát postrádali Kyrieho Irvinga.

K výhře velel Gordon Hayward, autor 26 bodů včetně klíčové trojky v závěru, celkem proměnil šest ze svých sedmi tříbodových střel. Al Horford přidal 23 bodů, osm doskoků, pět asistencí a čtyři zisky a Jayson Tatum 20 bodů plus 10 doskoků. Marcus Morris zvládl 17 bodů a osm doskoků.

Joel Embiid vedl Philadelphii 23 body a 14 doskoky, připsal už 47. double double v sezoně. Jimmy Butler ho doplnil 22 body a devíti doskoky, jeho zoufalý tříbodový pokus o vyrovnání přišel až po siréně. Ben Simmons zajistil 16 bodů, pět doskoků a pět asistencí, J. J. Redick 16 bodů a poslední ze členů hvězdné základní pětky Tobias Harris 10 bodů a osm doskoků.

Gordon Hayward proti Philadelphii:

Golden State doma udolali Utah 115:108. Hostující Jazz šampiony potrápili, ve druhé (30 bodů) a třetí čtvrtině (40 bodů) otočili vývoj utkání, v koncovce však s favoritem krok neudrželi. Klíčová pasáž utkání přišla osm a půl minuty před koncem, kdy Utah vedl o pět bodů. Ale pak dal rychlých pět bodů Klay Thompson a dvě trojky přidal Stephen Curry. Warriors tak šňůrou 17:2 otočili skóre a vedení už nepustili.

Kaliforňané si upevnili vedení v tabulce Západní konference. Zvítězili pošestnácté z posledních 17 utkání.

Hlavním hrdinou vítězného celku se stal Thompson, který si v první čtvrtině vykloubil prst na nestřelecké ruce, to mu však nezabránilo, aby se do zápasu už v úvodním poločase vrátil a ve čtvrté části se 11 ze svých 22 bodů podepsal pod obrat. Znovu prokázal, že je železným mužem v sestavě Warriors.

Au:

Stephen Curry přidal 24 bodů (pět trojek) a Kevin Durant nastřádal 28 bodů a sedm asistencí. DeMarcus Cousins je podpořil 12 body, 10 doskoky a pěti asistencemi. Andre Iguodala z lavičky zajistil 13 bodů.

Jazz vedl Donovan Mitchell s 25 body a sedmi doskoky, Ricky Rubio pomohl 16 body a šesti asistencemi a Rudy Gobert jim sekundoval 13 body a 16 doskoky, což je jeho 46. double double v sezoně. Derrick Favors ke 13 bodům připojil sedm doskoků a čtyři bloky, náhradník Royce O’Neale pak čtyři doskoky.

Orlando si do New Orleans přijelo pro výhru 118:88, která nakopne jeho ambici postoupit do play off. Vyhrálo už počtvrté za sebou. Rozhodlo už v první čtvrtině, kterou vyhrálo 39:11. Členové základní pětky Magic se předbíhali, kdo bude lepší. Vyhrál to Nikola Vučevič, když zaznamenal 25 bodů a 17 doskoků.

Evan Fournier ho podpořil 22 body a šesti doskoky, mladík Jonathan Isaac konečně ukazuje své možnosti, 16 ze svých 20 bodů stihl už v první čtvrtině, připojil sedm doskoků a tři bloky. A také Aaron Gordon se zasloužil o 20 bodů.

Jonathan Isaac proti New Orleans:

Anthony Davis, hvězda Pelicans, naopak selhal. Odehrál nejhorší utkání za posledních šest let, od své nováčkovské sezony. Za 24 minut na ploše zvládl jenom tři body, proměnil jedinou z devíti střel. Davis se ze zranění ukazováčku vrátil pohodlnými 32 body proti Minnesotě, ale v dalších dvou zápasech jeho produkce klesala, nejprve na 14 a nyní až na tři body.

„To byla bída,“ zhodnotil výkon svůj i svého týmu Davis. „Muselo to vypadat, že nemáme zájem hrát. Zato soupeř vypadal, že mu o něco jde, a podle toho taky zahrál.“

E’Twaun Moore se po zranění vrátil do sestavy Pelicans 19 body, Jrue Holiday zvládl 16 bodů a šest asistencí, Julius Randle 15 bodů a Tim Frazier zařídil 10 bodů plus sedm asistencí. .

San Antonio zvítězilo v Memphisu 108:107, nejtěsnější výhru zajistil LaMarcus Aldridge, když nastřílel posledních sedm bodů Spurs. V utkání jich hvězdný pivotman zaznamenal 22, připojil k nim 11 doskoků a čtyři bloky. Na 22 bodů se dostal i Patty Mills, proměnil šest z osmi tříbodových střel.

LaMarcus Aldridge proti Memphisu:

Davis Bertans vysázel 17 bodů (trojky 4/4), Rudy Gay zapsal 15 bodů, 12 doskoků a osm asistencí a DeMar DeRozan je doplnil 12 body, šesti doskoky a pěti asistencemi a Marco Belinelli 11 body. Spurs skončila série čtyř porážek.

Nováček Jaren Jackson Jr. se stal smutným hrdinou poražených, v poslední vteřině totiž proměnil jen jeden trestný hod - ten, který se pokoušel nahodit na obroučku - a neposlal duel do prodloužení. Pro Jacksona je duel se San Antoniem prestižní, ve městě vyrůstal, když zde působil jeho otec.

Grizzlies nestačilo ani 33 bodů (osobní rekord), šest doskoků a šest asistencí čerstvé posily Averyho Bradleyho. Další nový muž v týmu Jonas Valančiunas pomohl 23 body a 10 doskoky. Justin Holiday zvládl 11 bodů a C. J. Miles 10 bodů. Jackson se musel smířit s devíti body a pěti doskoky. Do zápasu nezasáhl první rozehrávač Mike Conley.

Jonas Valančiunas a Avery Bradley proti San Antoniu:

Výsledky NBA Atlanta Hawks - Los Angeles Lakers 117:113

Memphis Grizzlies - San Antonio Spurs 107:108

New Orleans Pelicans - Orlando Magic 88:118

Philadelphia 76ers - Boston Celtics 109:112

Golden State Warriors - Utah Jazz 115:108

Tabulka Východní konference Tým Z V P S % 1. Milwaukee Bucks 56 42 14 6558:6010 75 2. Toronto Raptors 58 42 16 6616:6293 72,4 3. Indiana Pacers 57 38 19 6174:5862 66,7 4. Boston Celtics 57 36 21 6436:6072 63,2 5. Philadelphia 76ers 57 36 21 6597:6396 63,2 6. Brooklyn Nets 58 29 29 6478:6512 50 7. Charlotte Hornets 56 27 29 6225:6216 48,2 8. Detroit Pistons 55 26 29 5857:5934 47,3 9. Miami Heat 55 25 30 5771:5816 45,5 10. Orlando Magic 58 26 32 6116:6216 44,8 11. Washington Wizards 57 24 33 6487:6650 42,1 12. Atlanta Hawks 57 19 38 6325:6748 33,3 13. Chicago Bulls 57 13 44 5862:6364 22,8 14. Cleveland Cavaliers 57 12 45 5833:6435 21,1 15. New York Knicks 56 10 46 5891:6395 17,9