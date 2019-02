Davis odvrhl smlouvu na 240 milionů. Touží po něm Lakers, Knicks i Celtics

Pokud by pětadvacetiletý Anthony Davis podepsal v létě novou pětiletou smlouvu ve svém současném působišti, mezi lety 2020 a 2025 by bral 240 milionů dolarů.

Což je - byla by - nejvyšší smlouva v historii NBA, částka trumfuje 228 milionů pro Jamese Hardena od Houstonu.

Ale Davis se rozhodl jinak. V pondělí informoval vedení New Orleans, že žádá výměnu do týmu, který má naději vyhrávat tituly.

Jeho agent Rich Paul už potvrdil zprávu ESPN i agentuře Associated Press.

Ještě v prosinci Davis řekl novináři Adrianu Wojnarowskému z ESPN toto: „Není to otázka peněz. Nejde mi o to mít co nejvíc fanoušků. To nejdůležitější pro mě je, abych vítězil. A já chci vítězit tady (v New Orleans).“

První část výroku - o touze vyhrávat - stále platí. Ale Davis ztratil naději, že se mu to povede v současném angažmá. Pelicans prohráli šest z posledních osmi utkání a v Západní konferenci jsou až třináctí.

A protože je na několik týdnů mimo hru kvůli poranění prstu, Davis ani nemůže páchat zázraky. Na marodce jsou navíc i další důležití hráči Julius Randle nebo Nikola Mirotič.

Pelicans, kteří v létě bez náhrady ztratili jinou hvězdu DeMarcuse Cousinse (jejich nabídka ho urazila, odešel s velkou slevou do mistrovských Golden State) a kteří se marně pokoušeli získat dalšího výjimečného hráče (z Washingtonu toužili nejprve po Otto Porterovi Jr. a následně zkoušeli získat Bradleyho Beala).

Anthony Davis (vlevo) a DeMarcus Cousins z New Orleans oslavují povedenou akci.

Pokud Davise nyní nevymění, Pelicans hrozí, že časem zůstanou se zcela prázdnýma rukama.

Mnoho času rozhodnout se nemají, žádost přichází pouze jedenáct dnů před koncem období určeného na výměny mezi týmy NBA.

V Pelicans se s novými fakty smiřují, jen si chtějí udržet čest. „K výměně dojde, až to pro nás bude nejvýhodnější. Od nikoho z vnějšku si nenecháme diktovat,“ zaznělo v nejnovějším klubovém prohlášení. A zároveň žádají po vedení NBA, aby vyšetřilo, zda někdo Davise v jeho rozhodnutích nekale neovlivňoval.

V klubu zároveň věří, že jejich hvězda nebude sabotovat zápasy, pokud by se v příštích dnech výměny nedočkala. „Anthony mě ujistil, že bude hrát naplno, až se uzdraví. Je to profesionál, zase udělá všechno pro to, abychom vítězili,“ poznamenal trenér Alvin Gentry. A posteskl si, že Pelicans byli v sezoně kompletní jen v deseti utkáních. „Sedm z nich jsme vyhráli,“ dodal.

Alvin Gentry, trenér New Orleans, usměrňuje své hráče v čele s Anthonym Davisem (23) a Juliusem Randlem.

Za aktuálního favorita jsou považováni LA Lakers, kteří na zisk Anthonyho Davise už mnoho měsíců zbrojí. Touha prezidenta klubu Magica Johnsona spojit mladého pivota s LeBronem Jamesem je veřejným tajemstvím.

Jejich nabídka by měla být: Lonzo Ball, Kyle Kuzma, Ivica Zubac, volba v prvním kolem draftu.

O Davise usiluje i Boston, jenže ten ho v průběhu této sezony získat nemůže, jeho šance přijde až v létě 2019. Nynější příchod hráče Davisova kalibru zapovídá kolektivní smlouva, konkrétně tzv. Roseovo pravidlo. Celtics vyřadil předloňský trade s Clevelandem, ze kterého získali Kyrieho Irvinga. (Jejich jedinou šancí by bylo se Irvinga před Davisovým příchodem zbavit.)

Do boje o superhvězdu se hlásí další slavný klub: New York Knicks. Vzdá se za Davise dlouhodobě zraněného Kristapse Porzingise, který měl být původně jeho budoucností? Talentovaného teenagera Kevina Knoxe? Volby v prvním kole letošního draftu, jež bude hodně vysoko?

V létě by Knicks rádi přivedli další hvězdu. Kevina Duranta. Jimmyho Butlera. Nebo možná Kyrieho Irvinga.

Davis samozřejmě v budoucnu dostane stovky milionů i od jiného klubu NBA, avšak jeho příští smlouva bude o významné desítky milionů nižší, ať bude vyměněn, anebo odejde v létě 2020 jako volný hráč.

Pelicans zatím ujišťovali, že Davise za žádných okolností nevymění.

Anthony Davis v zápase s Dallasem:

Chicagský rodák hraje - když je zdravý - svou nejlepší sezonu v kariéře. Má průměry 29,3 bodu a 13,3 doskoku. V šesti utkáních nastřílel 40 a více bodů, v prosincovém zápase s Dallasem to bylo 48 bodů.

O pár dní později si 26 doskoky proti Brooklynu zlepšil osobní maximum. Už v listopadovém duelu s Philadelphií zaznamenal vzácný zápis 5x5 - pět či více bodů, doskoků, asistencí, zisků a bloků.