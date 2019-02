Satoranský se sehrával s posilami. Wade sletěl na hlavu, Davis vybučený

Washington po výrazných změnách na konci přestupního období rychle začlenil pivotmana Bobbyho Portise, který nastřílel Clevelandu 30 bodů a stal se nejlepším střelcem utkání. Už v první čtvrtce zvládl 16 bodů. Křídelník Jabari Parker zapsal sedm bodů, 11 doskoků, devět asistencí a tři zisky, další křídlo Wesley Johnson zapsalo dva body.

„Skvělé oživení,“ glosoval výkon nových svěřenců kouč Scott Brooks. „Jsem fakt zaskočený, jak dobře Bobby a Jabari zapadli,“ konstatoval tradiční tahoun Bradley Beal.



Český rozehrávač Tomáš Satoranský se všaqk při souhře spíš hledal, nakonec asistoval alespoň u posledních tref Portisovi i Parkerovi. Celkem zaznamenal devět bodů, čtyři doskoky a tři asistence.

Bradley Beal pomohl 25 body a blýskl se i 13 asistencemi. Jeff Green přidal 15 bodů a osm doskoků, Trevor Ariza 14 bodů a Thomas Bryant 13 bodů plus šest doskoků.

Wizards získali už v první čtvrtině dvouciferný náskok, když nastříleli 41 bodů. Na začátku třetí čtvrtiny vedli už 77:57, ale hostům ještě dovolili přiblížit se na tříbodový rozdíl. Čtvrtá perioda jim však znovu patřila - hlavně zásluhou deseti bodů od Portise.

Bobby Portis poprvé za Washington:

Pro Cleveland je největší změnou návrat Kevina Lovea na palubovky po říjnové operaci palce na noze. Hvězdný pivot, který vynechal 50 utkání, zapsal čtyři body, když odehrál jen úvodních šest a půl minuty. Tak to Clevelandští také naplánovali.

Nováček Collin Sexton vysázel 27 bodů, náhradník Jordan Clarkson 24 bodů a šest doskoků a David Nwaba se chytil šance 17 body a osmi doskoky.

Larry Nance Jr. k 10 bodům přidal osobní rekord 19 doskoků a také šest asistencí. Mladý pivot Marquese Chriss v Clevelandu oživuje uvadající kariéru, z debutu si odnesl 13 bodů a osm doskoků. Cavaliers prohráli 21. z posledních 24 zápasů, Wizards uspěli potřetí z devíti.

Milwaukee si poradilo s Dallasem 122:107 a díky šestému triumfu za sebou hájí první pozici v celé soutěži. Janis Adetokunbo kraloval zápasu s 29 body, 17 doskoky a pěti asistencemi. Brook Lopez přidal 20 bodů a šest doskoků, Malcolm Brogdon a Eric Bledsoe se shodli na 18 bodech.

Mavericks nestačilo sezonní maximum 22 trojek. Nováček Luka Dončič byl jejich nejlepším střelcem s 20 body. Trey Burke přidal 18 bodů, Dwight Powell 12 bodů a osm doskoků a Tim Hardaway Jr. 12 bodů.

Janis Adetokunbo v zápase s Dallasem:

Golden State přehrálo Phoenix 117:107, při střetu prvního a posledního celku Západní konference se ale favorit dlouho hledal, ještě na konci třetí čtvrtiny prohrával. V té čtvrté však hráči Warriors vysázeli 35 bodů, o 10 z nich se postaral Stephen Curry, který tím nechal zapomenout na slabší střelecký týden. Celkem má na kontě 20 bodů, ale také sedm doskoků a sedm asistencí.

Klay Thompson vítězům pomohl 25 body a šesti doskoky, Kevin Durant 21 body a osmi doskoky, DeMarcus Cousins 18 body a Draymond Green 13 body.

Suns si museli poradit bez Devina Bookera, vedla je jednička loňského draftu Deandre Ayton s 23 body, 12 doskoky a třemi zisky, Kelly Oubre Jr. zajistil 25 bodů, 12 doskoků a tři zisky, Josh Jackson 19 bodů, osm doskoků a pět asistencí a další nováček Mikal Bridges také 19 bodů. Phoenix podlehl Golden State v 18. utkání za sebou.

Trio Curry, Thompson a Durant proti Phoenixu:

Philadelphia v souboji dvou předních týmů konferenci přestřílela Denver 117:110.

J. J. Redick se v dresu vítězů blýskl sezonním maximem 34 bodů (trefil šest trojek), Jimmy Butler pomohl 22 body, sedmi doskoky, pěti asistencemi a třemi zisky a Tobias Harris se uvedl 14 body a osmi doskoky. Joel Embiid zapsal 15 bodů, 12 doskoků a čtyři bloky, když zabojoval s nemocí. Ben Simmons zařídil 12 bodů a šest asistencí, ale devětkrát přišel o míč.

Nuggets nestačil další triple double Nikoly Jokiče, už jedenáctý v tomto ročníku, k 27 bodům připojil 10 doskoků a 10 asistencí. Jamal Murray pomohl 23 body, šesti asistencemi a pěti doskoky, Will Barton nastřádal 14 bodů, osm doskoků a sedm asistencí, Trey Lyles 13 bodů a pět asistencí, Malik Beasley 12 bod a Mason Plumlee 10 bodů, osm doskoků a šest asistencí.

Večer byl věnován někdejší podkošové legendě Mosesi Maloneovi, jehož číslo 2 vystoupalo ke stropu haly. Ještě před zápasem mu Sixers odhalili sochu u svého tréninkového centra. Malone byl jedním z hlavních článků vítězného týmu Philadelphie z roku 1983, třikrát se stal nejužitečnějším hráčem ligy, dres s jeho jmenovkou vyvěsili i Houston Rockets.

Video věnované Mosesi Maloneovi k pátečním ceremoniálu:

Anthony Davis se vrátil do sestavy New Orleans, po dramatických dvou týdnech a vyléčení ukazováčku se mu proti Minnesotě nedostalo hezkého uvítání od fanoušků Pelicans. Odehrál necelých 25 minut, do poslední čtvrtiny nezasáhl, přesto stihl 32 bodů, devět doskoků a tři bloky a Pelicans zvítězili 122:117.

„To bylo fakt divný,“ připustil pětadvacetiletý pivot. „Ale to přináší život, někomu se moje rozhodnutí nelíbí. Já se soustředím jen na hru, kterou miluju. A to kolem, všechny twitterové výkřiky, to mě nechává v klidu.“

Náskok, o který se postaral Davis, v závěru hájili Jrue Holiday (celkem 27 bodů a devět asistencí) s nováčkem Kenrichem Williamsem (19 bodů a šest doskoků). Julius Randle pak v poslední čtvrtině zaznamenal 10 ze svých 12 bodů, stihl také osm doskoků. Tim Frazier nasbíral 12 bodů, devět doskoků a osm asistencí.

„Je docela drsný vybučet někoho, kdo dal 30 bodů za 20 minut,“ zastal se spoluhráče Holiday.

Anthony Davis proti Minnesotě:

Timberwolves prohráli počtvrté za sebou, přestože Karl-Anthony Towns nastřílel 32 bodů a Andrew Wiggins nastřádal 23 bodů, 10 doskoků a sedm asistencí. Jeff Teague má na kontě 12 bodů, pět asistencí a čtyři doskoky za 17 minut. Isaiah Canaan také zvládl 12 bodů a pět asistencí.

Fanoušky Miami vystrašil nepříjemný pád Dwyanea Wadea v první čtvrtině zápasu v Sacramentu, ale podezření na otřes mozku se naštěstí nenaplnilo. Heat tak „jenom“ pohráli 96:102, i když ještě poslední části hospodařili s náskokem 11 bodů.

Dwyane Wade upadl v zápase se Sacramentem na záda:

Buddy Hield nastřílel 23 bodů a sedm doskoků, Bogdan Bogdanovič se na výhře podílel 16 body, De’Aaron Fox 12 body a čtyřmi zisky a Harrison Barnes si odbyl debut 12 body a sedmi doskoky. Alec Burks se uvedl devíti body.

Heat táhl Josh Richardson coby autor 21 bodů, Hassan Whiteside se postaral o 17 bodů a 19 doskoků a Dwyane Wade se do zápasu vrátil a přispěl 15 body. Dion Waiters je doplnil 12 body.

Chicago si zajelo pro nečekanou výhru 125:106 do Brooklynu. Finský mladík Lauri Markkanen se při té příležitosti blýskl 31 body a 18 doskoky, ale velkou roli měl i Otto Porter Jr., který přišel z Washingtonu za Portise s Parkerem. Bez tréninku s novými spoluhráči přinesl 18 bodů.

Zach LaVine se přidal s 26 body a pěti asistencemi, Kris Dunn 14 body, devíti asistencemi a pěti doskoky. Robin Lopez 12 body a pěti doskoky a Wayne Selden Jr. stihl 11 bodů.

Lauri Markkanen proti Brooklynu:

Nets se ocitli v menší krizi, prohráli třetí z posledních pěti utkání. D’Angelo Russell se tomu snažil zabránit 23 body a šesti asistencemi, Allen Crabbe a Joe Harris nasázeli po 19 bodech, Jarrett Allen má 12 bodů a 10 doskoků. Nadějí je návrat Carise LeVerta, který po vykloubení kotníku vynechal 42 zápasů, proti Bulls se vrátil 11 body a pěti zisky za 15 minut.

Dennis Smith Jr. se v prvním utkání za New York Knicks blýskl novým osobním rekordem 31 body, ke kterým přidal osm asistencí, ale i tak nejslabší tým ligy prohrál v Detroitu 103:120. Je to jeho 15. nezdar v řadě za sebou.

Knicks se ve třetí čtvrtině podařilo zcela smazat ztrátu 21 bodů, ale poslední dvanáctiminutovku prohráli o 12 bodů. DeAndre Jordan má 14 bodů a 11 doskoků, Mitchell Robinson 11 bodů, šest doskoků a tři bloky.

Andre Drummond pomohl k výhře domácích 29 body, 20 doskoky a třemi bloky, už v poločasu měl na kontě 20 bodů a devět doskoků. V tomto ročníku překonal Drummond bilanci 20+20 (tedy double double double) už podeváté. Blake Griffin pomohl 26 body a šesti doskoky, Reggie Jackson 20 body a šesti asistencemi. Luke Kennard nastřílel 12 bodů.

Výsledky NBA Detroit Pistons - New York Knicks 120:103

Philadelphia 76ers - Denver Nuggets 117:110

Washington Wizards - Cleveland Cavaliers 119:106 (za domácí Satoranský 9 bodů, 4 doskoky, 3 asistence)

Brooklyn Nets - Chicago Bulls 106:125

Dallas Mavericks - Milwaukee Bucks 107:122

Phoenix Suns - Golden State Warriors 107:117

New Orleans Pelicans - Minnesota Timberwolves 122:117

Sacramento Kings - Miami Heat 102:96

Tabulka Východní konference Tým Z V P S % 1. Milwaukee Bucks 54 41 13 6363:5808 75,9 2. Toronto Raptors 56 40 16 6385:6069 71,4 3. Indiana Pacers 55 36 19 5970:5682 65,5 4. Boston Celtics 55 35 20 6212:5840 63,6 5. Philadelphia 76ers 55 35 20 6345:6164 63,6 6. Brooklyn Nets 57 29 28 6353:6385 50,9 7. Charlotte Hornets 54 26 28 6006:5997 48,1 8. Miami Heat 53 25 28 5566:5593 47,2 9. Detroit Pistons 54 25 29 5736:5822 46,3 10. Washington Wizards 55 23 32 6241:6404 41,8 11. Orlando Magic 55 23 32 5771:5937 41,8 12. Atlanta Hawks 54 18 36 5980:6382 33,3 13. Chicago Bulls 55 13 42 5638:6118 23,6 14. Cleveland Cavaliers 55 11 44 5636:6226 20 15. New York Knicks 54 10 44 5688:6184 18,5