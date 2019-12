Škrljevo? Na basketbalisty Pardubic čeká agresivní a pohyblivý sok

Basket

Zvětšit fotografii Tomáš Vyoral (vpravo) z Pardubic zakončuje na koš Klosterneuburgu. | foto: Michal Klíma, MAFRA

dnes 11:59

Mohou udělat hodně rázný krok k postupu do další fáze Alpe Adria Cupu, v němž letos hrají vůbec poprvé. Basketbalisté pardubické Beksy by se případným vítězstvím nad chorvatským Škrljevem, které vyzvou dnes od 17.30 v hale Dašická, ve skupině A dostali na bilanci 4 výhry, 0 porážek - to už by nejspíš vzhledem k výsledkům vzájemných zápasů s úhlavními konkurenty stačilo na pokračování v poháru samo o sobě, protože dál do play off proklouznou nikoli pouze jeden, ale hned dva týmy z každé ze čtyř skupin.