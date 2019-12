Jízda pohárem pokračuje. Pardubičtí basketbalisté zdolali i Škrljevo

Basket

Další 2 fotografie v galerii Momentka z utkání Alpe Adria Cupu mezi Pardubicemi a Škrljevem. | foto: Radek Kalhous, MAFRA

dnes 10:01

Tohle už se v podstatě nedá pokazit. Musel by se sejít jejich totální kolaps ve zbývajících dvou kolech a k tomu nepříznivé výsledky dalších zápasů, aby pardubičtí basketbalisté ještě prohospodařili postup do play off Alpe Adria Cupu; naopak je mnohem pravděpodobnější, že po úterní výhře 88:67 nad chorvatským Škrljevem půjdou dál z čelní příčky ve skupině A.