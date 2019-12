Proti chorvatským krajanům Pavlovič vynikl. Věděl, co udělají

„To, že jsem hrál proti svým krajanům, pro mě nebylo nic nového. Ale užil jsem si to,“ uvedl 25letý rodák ze Záhřebu.

Během utkání to měl Pavlovič oproti ostatním členům svého mužstva jednodušší v tom, že protihráče ze Škrljeva z dřívějška znal. „Měl jsem možnost s nimi hrát, takže vím, kdo je čeho schopný,“ konstatoval. „Navíc jsem rozuměl tomu, co si mezi sebou říkali, takže jsem občas věděl, co mají v plánu,“ doplnil Pavlovič.

Převaha Beksy se každopádně projevila až po přestávce - do té doby bylo skóre vyrovnané a místy bylo vpředu Škrljevo.

„Nezačali jsme asi úplně nejlépe, nejspíš proto, že jsme v nohách hodně dlouho neměli žádný zápas,“ přemítal Pavlovič. „Jsem ale moc rád, že jsme v sobě po té desetidenní pauze našli sílu vyhrát.“

Pomohla k tomu i důslednější obrana pardubického koše a to, že se ze hry vytratilo množství nepřesných nahrávek. „Do druhé půle jsme udělali nějaké změny, ale dá se říct, že jsme se celou dobu drželi našeho herního plánu,“ mínil Pavlovič.

V sobotu od 17.30 jeho tým hostí opět na Dašické úřadující šampiony z Nymburka, kteří mají v letošním ligovém ročníku dokonalou bilanci 14-0 a jsou s náskokem první. Pavlovič si pochopitelně uvědomuje, že atraktivní bitva s tuzemským hegemonem bude o něčem úplně jiném než relativně pohodový mač se Škrljevem. Beksa do ní půjde ze třetí příčky v tabulce.

„Doufám, že budeme mít hodně energie, protože to bude velké utkání,“ prohlásil Pavlovič. „Snad se nám podaří podat dobrý výkon. A to nejen kvůli nám, ale především s ohledem na naše fanoušky,“ doplnil pardubický basketbalista.