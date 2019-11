Pardubičtí uspěli v polských Gliwicích. K obratu pomohl tlak v obraně

Ve skupině A této soutěže tak zůstali jako jediní stoprocentní; sluší se však dodat, že mají méně odehraných zápasů než konkurence.

„V úvodu utkání nás limitovaly hlavně ztráty. Soupeři na nás častokrát ani nepresovali a my jsme házeli balon do autu nebo jim do rukou... Z toho plynulo jejich vedení o 10 bodů,“ popisoval Vyoral na klubovém webu.

Polský celek pro sebe konkrétně získal první desetiminutovku o šest a druhou o čtyři body, před odchodem do šaten tak na tabuli svítilo skóre 42:32.

„V poločase jsme si řekli, že takhle to dál nejde. Začali jsme víc tlačit v obraně, dali nějaké koše z dálky a nakonec jsme, myslím zaslouženě, vyhráli,“ sdělil Vyoral.

Právě on se stal jasně nejlepším střelcem střetnutí a k 23 bodům přidal i parádních osm asistencí. Do statistik se přitom zapsali také Ondřej Kohout a Josef Potoček, kteří nedokončili pondělní trénink vinou zdravotních problémů.

Beksa se nyní chystá na sobotní ligový duel v Opavě (od 18 hodin).

„Kdybychom tam zaspali začátek tak jako v Polsku, bude to v poločase ‚konečná‘. Musíme hrát od první minuty tak, jako jsme teď odehráli druhý poločas,“ velel Vyoral.