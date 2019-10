Pardubice a Děčín rozhodly v závěru, Šiřina velel Opavě k obratu

Opava závěrečnou čtvrtinu vyhrála 26:9 a navázala na vítěznou sérii, kterou jí o víkendu přerušil domácí suverén Nymburk.

„Jsem hodně rád za toto vítězství, které se vůbec nerodilo lehce. Rozehrávač Appleby si v první půli dělal, co chtěl, a výsledek poločasu byl zcela zasloužený. Ještě že nás střelecky držel Jakub Šiřina,“ uvedl opavský trenér Petr Czudek.

Domácím hráčům podle něho pomohlo, že do třetí čtvrtiny nastoupili zcela jinak než do první. „Zaznamenali jsme šňůru dvaceti bodů a prakticky rozhodli utkání. Soupeř se ještě několikrát dostal na dostřel, ale to bylo z jeho strany vše,“ dodal Czudek.

Po páté výhře ze šesti zápasů aktuální sezony patří jeho týmu v tabulce druhé místo. Lepší bilanci má jen neporažený Nymburk, všechny ostatní kluby už minimálně dvakrát prohrály.

Domácí triumf Pardubic nad Ústím v poměru 67:65 trefil trojkou v posledních sekundách pivotman Ondřej Kohout. Odpověděl tím na úspěch hostujícího Joshe Browna.

Obdobně vyrovnaný byl i závěr zápasu Děčín - Brno, Severočechy podržel Lamb Autrey, výsledek 68:66 určila jeho úspěšná dvojka.

Kooperativa Národní basketbalová liga mužů 6. kolo Pardubice - Ústí nad Labem 67:65 (16:16, 39:32 53:49)

Nejvíce bodů: Pavlovič 15, Půlpán 12, Škranc 11 - Svejcar 12, Brown a Šotnar po 11. Kolín - Olomoucko 82:58 (21:16, 38:37, 62:51)

Nejvíce bodů: Igrutinovič 18, Richardson 17, Číž 13, Vukosavljevič 12 - Josipovič 12, Palyza 9, Goga a Morgan po 6. Děčín - Brno 68:66 (16:12, 35:26, 53:45)

Nejvíce bodů: Feštr, Pomikálek, Šiška a Autrey po 10 - Smithson 12, Stegbauer a Nehyba po 11. Opava - USK Praha 92:68 (15:22, 38:46, 66:59)

Nejvíce bodů: Šiřina 30, Jurečka 15, Gniadek 13, Bujnoch 11 - Appleby 15, Mareš 13, Proleta 12, Marič 11. Svitavy - Hradec Králové 102:83 (22:25, 49:48, 73:64)

Nejvíce bodů: Marko 20, Slezák 17, Puršl a O'Brien po 16, Crandall 13, Jelínek 11 - Tresač 21, Pekárek 20, Sedmák 19, O. Peterka 10.