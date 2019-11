Potřebujeme vypilovat střelbu, burcuje pardubický pivot Švrdlík

„Není to jen o obraně. Musíme už konečně taky mít lepší úspěšnost střelby. Nemůžeme doufat, že budeme vyhrávat s 65 body,“ zdůrazňuje pardubický dlouhán.

I tak nicméně souhlasí, že osm trojek Opavy jen za první poločas (z celkových 14 v utkání) bylo pro hosty smrtících. „Zvlášť, když jsme sami nedávali. Oni měli vysoké procento střelby, některé ty trojky byly z těžkých pozic, kdy jsme u nich stáli. Sráželo nás to tím víc,“ líčí Švrdlík.

O přestávce si se spoluhráči myslel, že se Slezané „vystříleli“ a že vstup do druhé půle bude vypadat úplně jinak. Ale to se přepočítal. „Soupeř odstartoval dvěma nebo třemi dalšími trojkami a to už asi bylo moc,“ konstatuje Švrdlík.

Podle trenéra Scalabroniho kromě toho Beksa nezvládala hlídat opavský pick’n’roll (varianta útoku za pomoci clony). „To ovšem vyplývalo také z toho, že jsme na začátku chtěli zastavit (reprezentačního rozehrávače) Šiřinu, ale rozehráli se všichni ostatní opavští basketbalisté... To je pak těžké cokoli ubránit. Ale samozřejmě chceme tuhle herní činnost proti Svitavám zlepšit, rozebírali jsme to i u videa,“ podotýká Švrdlík.

Nad vítěznou sérií se Svitavami v Pardubicích nepřemýšlíme

Za celou dobu, co jsou svitavští Tuři v nejvyšší soutěži, ještě v Pardubicích ani jednou neuspěli. Loni tam padli 85:93 v základní části a 77:97 v nadstavbové skupině A1. Beksa by tak před dalším derby mohla mít určitou psychickou výhodu. Protáhnout tuhle obdivuhodnou sérii však není nějakou ústřední motivací pardubických hráčů.

„Nad tím nepřemýšlíme, jsou tu i noví hráči, kteří to tak neberou,“ říká Švrdlík. „Je to první vzájemný zápas této sezony; spíš si uvědomujeme, že doma musíme být úspěšní. Už jsme tu ztratili zápas s Olomouckem,“ připomíná.

V případě vítězství by jeho Pardubice navíc v tabulce protivníka předstihly; teď jsou na tom lépe třetí Svitavy (6 výher, 3 porážky), které mají o jeden odehraný mač více než pátá Beksa (5-3). „Je to další silný soupeř, na kterém si můžeme ověřit, že s ním dokážeme hrát. Derby určitě přiláká víc lidí, bude mít dobrou atmosféru,“ očekává Švrdlík.

Kulisa střetnutí by mohla být skutečně bouřlivá, dá se tušit, že i Svitavy budou mít na Dašické svůj kotel. „Věřím, že taková bude. Že bude plno a zápas tomu bude svojí úrovní odpovídat,“ říká Švrdlík. K Turům, kteří brali loni i předloni v Kooperativa NBL čtvrtou příčku (Beksa byla naposledy až 5.), má zdravý respekt.

„Na jaře byli dokonce druzí po nadstavbě a teď se jim taky daří. Dříve hráli skoro o udržení, ale nyní mají nejvyšší ambice. I tím to derby bude zajímavé,“ míní Švrdlík.

Co považuje za největší svitavskou zbraň? Zejména to, že Tuři nejsou líní rotovat balonem. „Udrželi loňské jádro týmu, mají dobře řízený útok, kterému dává tón Roman Marko. Ale nemají to postavené jen na jedné individualitě. To je zdobilo už v předchozích ročnících,“ vyzdvihuje pivot Švrdlík.

Duel pivotů Pardubický Kamil Švrdlík se snaží obejít svitavského Šimona Puršla v jednom z loňských derby. Foto: Michal Klíma