V Opavě jako v play off. A my jsme neobstáli, ulevil si Vyoral

Mohlo přitom být i hůř. „Opava velmi dobře řešila útočné clony a v obraně nám sbírala míče. Vstup do třetí čtvrtky, to už byla pro nás hrůza, když se Opavští dostali až do náskoku třiceti bodů,“ připomněl kouč Scalabroni.

Slezané Beksu drtili zejména nekompromisní trojkopalbou, jíž jsou pověstní. Už v první půli zaznamenali osm trojek a celkem jich proměnili 14 oproti šesti pardubickým. Ale Opavané soupeře výrazně předčili třeba i v bodech z protiútoků.

„Přejeli nás na všech frontách,“ uznal na klubovém webu BK JIP Pardubice jeho rozehrávač Tomáš Vyoral. „Nebojovali jsme... Do druhého poločasu jsme se snažili něco změnit, ale když Opavu necháte rozehrát, všichni její hráči se trefují a to se pak těžko zastavuje. Na začátku druhé půle dali nějaké trojky a bylo po utkání. Tohle byl takový play off zápas a my jsme v něm moc neobstáli,“ pokračoval zklamaně.

Domácí přirozeně těžili z fazony reprezentačního rozehrávače Šiřiny, ač ten tentokrát zůstal pod svým průměrem 24 bodů na zápas - dal jich „jen“ 16 (ale k tomu připojil 8 asistencí). Řádil i jeho podkošový parťák Martin Gniadek (19 bodů, 8 doskoků a 6 asistencí).

V tabulce Kooperativa NBL aktuálně pátým Pardubicím naproti tomu v Opavě podobně výrazní lídři chyběli.