Pardubický kouč Scalabroni: Čísla někdy nelžou, teď to platilo

„Když se po zápase díváte na čísla, někdy nelžou, a tentokrát to jednoznačně platilo. Olomoucko hrálo výborně, koncentrovaně a chytře v obraně, našich 26 ztrát přeměnilo na 34 lehkých bodů - to vám řekne příběh tohoto zápasu,“ řekl po utkání pro Beksu TV trenér Východočechů Kenneth Scalabroni.

Olomoucko na Dašické dominovalo od samého začátku, definitivně zápas získalo ve druhé a na začátku třetí čtvrtiny, kdy vedlo o 20 bodů (nejvyšší rozdíl byl dokonce 29bodový).

„Soupeř nás vůbec nepustil do naší hry a my začali vymýšlet. Udělali jsme neuvěřitelný počet ztrát, s kterými se nedá vyhrát. Mohli jsme dělat cokoliv, mohli jsme ho přeskákat, ale pokud ztratíme tolik míčů a on z toho dá tolik jednoduchých košů, nejde vyhrát s nikým,“ litoval pivot Beksy Kamil Švrdlík.

V příštím kole (v sobotu 25. října) čeká Pardubice východočeské derby s Hradcem Králové na jeho hřišti. Začíná se v 18 hodin.