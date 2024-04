Hejnová je národní trenérkou pro sprinty a překážky, zaštítí několik skupin

Stříbrná olympijská medailistka z Londýna 2012 po vleklých zdravotních problémech ukončila atletickou kariéru v květnu 2022. To už byla těhotná a v říjnu téhož roku se jí narodil syn Matyáš. Nyní se do vrcholové atletiky vrací v jiné roli.

„Když jsem dostala tuto nabídku, dlouho jsem zvažovala, zda do toho mám jít. Mám však pocit, že sprinty a překážky jsou u nás teď v určitém útlumu, tak věřím, že bych mohla přinést něco nového. Když něco dělám, tak do toho dávám maximum, ale pořád je to práce s lidmi, tak bude hodně záležet na tom, zda se mnou budou ostatní trenéři spolupracovat. Zpočátku se budu hlavně seznamovat s agendou a pak se pokusím realizovat svou vizi,“ uvedla Hejnová.

Chtěla by intenzivnější komunikaci a větší spolupráci mezi trenéry. „Jsem například zastánkyní názoru, že by mělo jezdit více tréninkových skupin na soustředění do jedné destinace, kde si mohou navzájem pomoci nebo spolupracovat. Dříve tomu tak bývalo a funguje to i dnes. Typickým příkladem jsou v posledních letech Poláci a hlavně Nizozemci,“ konstatovala.

Chce také podporovat mladé atlety, připravit pro ně podmínky k pokračování v atletické kariéře. „To občas bývá například s přechodem do většího města a zahájením studia na vysoké škole problém,“ poznamenala Hejnová.

O jejím přínosu nepochybuje reprezentační šéftrenér Pavel Sluka. „Zuzka jistě přinese se svými dlouholetými zkušenostmi nový pohled do problematiky nejen vrcholové atletiky. Věřím, že dokáže nasměrovat i trenéry mládeže, abychom efektivněji pracovali s novými talenty pro reprezentaci. Díky jejímu velkému zaujetí ve vrcholovém sportu jistě předá své zkušenosti a povědomí o špičkové atletice jak reprezentantům, tak i mladým talentovaným atletům. Její přínos by mohl být také v problematice, jak správně načasovat a udržet formu směrem k vrcholům sezony, což se jí samotné v kariéře pravidelně dařilo,“ řekl.

Aktuálně největší českou překážkářskou nadějí je třiadvacetiletá Nikoleta Jíchová, která si loni vylepšila osobní rekord na 400 metrů překážek na 54,88 sekundy. Přiblížila se tak na tři setiny ostrému limitu pro olympijské hry v Paříži, byla na tom podobně jako Hejnová v jejím věku. Na mistrovství světa v Budapešti se Jíchová dostala do semifinále.